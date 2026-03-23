賈斯汀酒駕影片曝光！警方公開8小時逮捕過程

▲警方公開賈斯汀酒駕影片。（圖／達志影像／美聯社）



記者許力方／綜合報導

美國流行歌手賈斯汀（Justin Timberlake）2024年在紐約涉酒駕被捕，當時一度拒絕酒測，最終他與檢察官達成協議，認罪受罰。在經歷一場隱私與公共利益的法律攻防後，21日警方對外公開刪節版本的隨身攝影機畫面，影片長達8小時。

攔查過程曝光 刪減版長達8小時

事發於2024年6月，賈斯汀開車行經紐約長島漢普頓地區時，因未依規定停車及偏離車道遭警方攔查。警方公布的影像長達近8小時，記錄整個過程，包括他接受現場酒測時多次未能順利完成單腳站立與直線行走等測試。

畫面中，他向警方表示僅飲用一杯馬丁尼，並稱當下感到緊張、心跳加速。在被帶上警車後座時，他仍詢問警方為何遭逮捕。事後他的律師團曾表示，賈斯汀並未酒醉，僅在短時間內飲用少量酒精，並批評警方處理過程存在瑕疵。

同年9月，賈斯汀對「駕駛能力受損」違規認罪，屬於未達法定酒駕標準的非刑事案件，並接受罰款與25至40小時社區服務。由於當時拒絕接受酒精檢測，他的駕照也被依法被吊銷一年。

隱私攻防落幕 雙方協議公開刪節內容

針對完整影像是否公開，賈斯汀一度向法院申請限制令，主張影片涉及個人隱私，且部分內容與案件無直接關聯，公開後恐造成名譽受損與騷擾風險。最終，在與當地警方協商後，雙方於今年3月達成共識，同意僅公開經刪減處理的版本。