伊朗擬收「6400萬過路費」！再嗆川普：被炸就全面封鎖荷莫茲海峽

▲荷莫茲海峽。（圖／視覺中國）

記者閔文昱／綜合報導

中東局勢持續升溫，伊朗與美國之間的緊張關係再度升高。根據CNN報導，德黑蘭當局不僅考慮對荷莫茲海峽收取「過路費」，更警告若遭攻擊，將全面封鎖該戰略水道，衝擊全球能源供應。

擬收「過路費」 伊朗欲將控制權變現

一名伊朗消息人士向CNN透露，德黑蘭正推動將對荷莫茲海峽的控制權「變現」，未來可能建立新的法律制度，規範船隻通行條件。外界盛傳，每艘油輪可能須支付約200萬美元（約新台幣6400萬元）才能通過。

該人士同時強調，伊朗將持續對以色列施壓，並要求川普接受其提出的停戰條件，否則恐面臨「政治自殺」風險，甚至賭上整個政治生涯。

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

川普下最後通牒 伊朗嗆全面封鎖海峽

另一方面，川普日前警告，若伊朗未在48小時內全面開放荷莫茲海峽，將下令轟炸其發電廠等能源基礎設施。對此，伊朗軍方強硬回應，一旦美方動手攻擊，海峽將「完全關閉」，且在電廠重建完成前不會重新開放。

伊朗軍方並進一步放話，除將鎖定以色列能源與通訊設施，也可能攻擊區域內與美國有關的企業與基礎設施，甚至包括駐有美軍基地的國家能源設施，衝突恐進一步擴大。

荷莫茲海峽是全球石油與天然氣運輸的重要命脈，一旦遭到封鎖，將對國際能源市場造成巨大衝擊。隨著美伊對峙升溫，外界憂心局勢恐進一步惡化，牽動全球油價與地緣政治風險。