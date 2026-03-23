還有2波冷空氣　一張圖看「快速變天」雨4天

▲2波鋒面影響，北東飄雨。（圖／NCDR）



記者許力方／台北報導

春天天氣變化速度快，中央氣象署表示，今天（23日）基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有局部短暫陣雨，大台北、台東、屏東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，預估未來一周有2波微弱鋒面與東北季風影響，北北基和東半部這兩天受這波水氣影響，時陰時晴偶陣雨，接下來周末還有另一波轉變。

氣象署預報，今天東北風稍稍增加，迎風面北海岸、宜花偶有局部雨，清晨北部地區易有低雲，可能造成局部稍微飄雨的現象，桃園至高雄為多雲到晴的天氣，午後南部山區有零星短暫陣雨；溫度方面，北台灣高溫約23至27度，花東約27至29度，中南部可達27至31度，各地低溫約17至21度，日夜溫差較大。

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緊接著到了25日（周三）有一波微弱鋒面通過及東北季風稍增強，北東降雨機率稍提高，大台北地區有零星短暫陣雨，北部及東北部氣溫稍下降；26日（周四）東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚涼；宜花地區有局部短暫陣雨，基隆北海岸、台東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

預估27日（周五）是2波系統間的過渡期，氣象署指出，北北基宜花溫度稍回升，天氣多雲到晴；28、29日（周六、日）再一波微弱鋒面及東北季風影響，北台灣稍轉涼，迎風面北北基、東半部的降雨機率也再提高一些。