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日追星女待在家裡啃老！母親過世後見「地獄級遺物」崩潰了

▲▼老人、老婦、婦人、年長者、高齡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女子啃老多年，原以為母親有豐厚遺產，打開保險箱才發現存款見底，還積欠了多筆規費、資產稅。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

日本一名68歲女子由美子（化名）長期無業，生活全靠90歲老母年金支撐，甚至將個人年金全花在追星。直到母親近日過世，她整理遺物才驚覺儲蓄早已見底，甚至積欠大筆稅金與水電費。面對每月僅約6萬圓（日圓，下同，約新台幣1.2萬元）的年金，且因名下有房產難以請領生活保護補助，頓時陷入生存絕境，讓她頓感崩潰。

伙食水電全靠媽！「寄生高齡母」追星過活

根據日媒THE GOLD ONLINE報導，家住東京近郊的由美子小姐，過去30年來幾乎沒有固定工作。她的生活基盤全由母親節子負擔，舉凡伙食費、水電瓦斯費，甚至連家事與採買也多由老母親操勞。

由美子每天白天外出參加音樂會與各式活動，她理直氣壯地認為自己是「在年金範圍內花錢」，卻忽視了基本生活開銷全由母親倒貼的事實。

老母過世「金主」斷線　存摺翻開全是赤字

命運的轉折發生在母親住院病逝後。由美子被迫獨自打理生活，在整理遺物與帳單時，才驚覺現實比想像中殘酷。

原本以為母親留有豐厚遺產，沒想到儲蓄早已因長年倒貼開支而大幅縮減，家中甚至積欠了多筆固定資產稅與公共規費。由美子坦言，過去母親曾要求她幫忙，但她從未深思，直到此時才發現生活早已崩潰。

有房產成領補助阻礙　專家：模糊自立界線的悲劇

失去母親年金的強力後盾，由美子每月僅剩6萬圓（約新台幣1.2萬元）的年金，根本無法負擔大都市的居住與生活支出。雖然她曾嘗試申請生活保護制度，但政府單位表示，若名下擁有房產，必須先評估資產活用或變賣的可能性，導致支援無法第一時間到位。

專家指出，這類「隱形啃老」案例日益增加，當自立的界線被長期模糊，問題往往會在父母離世後集體引爆。

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