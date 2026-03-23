廚房水槽滑膩飄惡臭？「丟1元」就搞定？專家揭超神原理

▲1元硬幣含有高比例的銅金屬，與水接觸後釋放的銅離子具有抑菌效果。（圖／486先生提供）

記者胡至欣／綜合報導

你以為水槽濾網洗乾淨就沒事了？錯。那層「滑滑的膜」，其實是細菌在開趴。廚房水槽、除濕機水箱這類長期積水的地方，往往是家中最容易被忽略的衛生破口——刷了又長、洗了又臭，根本無限循環。最近網路瘋傳一招「丟1元硬幣」的懶人解法，引發討論。

對此，家事達人486先生解釋，這招其實很有科學根據。關鍵就在台灣常見的1元硬幣含有高比例的「銅」金屬，當硬幣與水接觸後，會釋放出微量的「銅離子」，具備一定抑菌效果，能減緩細菌繁殖速度，進而減少黏液（生物薄膜）與異味的產生。換句話說，水比較不容易「壞掉」。

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但要注意，硬幣用久了，表面同樣會累積髒污，效果會遞減，還是得定期拿出來刷洗或更換，否則只是把問題延後。

除了生活小撇步，近年許多家電品牌也開始針對「水箱衛生」進行優化，例如加強除濕機、加濕機水箱結構設計，強調好拆、好清洗；或是內建紫外線（UV）燈或銀離子抗菌裝置，從源頭就讓黴菌、細菌「活不下去」，減少潮濕環境常見的悶臭味。

486先生也特別提醒，很多人只顧著洗水箱，卻忘了「機體內部」長時間處於潮濕狀態，才是真正的發霉溫床。他建議民眾在選購家電時，可以挑選具備「自動乾燥」功能的機種。這類機器在關機前會持續運轉風扇，把內部零件吹乾，降低濕氣殘留，也減少黴菌隨空氣擴散的機會。

其實，居家環境的異味與過敏原，大多與「潮濕」脫不了關係。掌握室內通風、定期清潔，再搭配一些「低成本小技巧」，就能輕鬆揮別濕臭，讓居家環境更乾爽舒適。