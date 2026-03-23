瑞絲朗女神季開跑！全球頂級玻尿酸品牌祭限定優惠：買3送1

▲「瑞絲朗女神季」活動將於2026年4月至6月登場，購買4支全新包裝產品即可享最低價1支產品免費優惠。

圖、文／瑞絲朗提供

隨著醫美市場持續成長，消費者對於自然與長效維持的需求也日益提升。源自瑞典的全球頂級玻尿酸品牌瑞絲朗Restylane®，憑藉超過30年的臨床經驗與全球超過7,700萬人次使用紀錄，長年在醫美市場占有領導地位。品牌同時也是全球第一個同時獲得美國FDA、歐盟CE與台灣TFDA核准認證的玻尿酸品牌，以自然與安全性受到國際市場高度信賴。

▲瑞絲朗Restylane®全新包裝系列登場，從輪廓支撐到膚質優化，一次滿足不同層次需求，打造更精準且自然的輪廓調整。

為回饋消費者支持，瑞絲朗將於2026年4月1日至6月30日推出年度限定活動「瑞絲朗女神季」，活動期間消費者只要於合作診所選購4支瑞絲朗全新包裝產品，即可享有4支中最低價1支產品免費贈送的限時優惠。活動預計吸引許多關注輪廓雕塑、動態自然表情與膚質優化的消費者參與，打造個人化的女神級美麗升級。

瑞絲朗之所以能在全球市場持續受到青睞，關鍵在於其多元且成熟的膠體技術。品牌旗下三大產品系列，分別以不同專利科技，針對立體輪廓、動態表情與膚質優化等需求提供完整解決方案。

▲「瑞絲朗女神季」活動也希望讓更多消費者透過品牌多元產品系列，找到最適合自己的個人化方案。

其中，NASHA™凝膠技術是市場上支撐力最強的玻尿酸產品，特別適合五官較平面的亞洲人。其專利水合技術能有效降低玻尿酸吸水膨脹，吸水性遠比市場其他產品低達6倍，避免術後膠體過度吸水膨脹而饅化。此外，NASHA™系列99%貼近人體天然玻尿酸，僅添加約1%交聯劑，比市場其他產品少3至5倍，整體安全性更佳。

另一項備受關注的OBT™動態優化技術，則以極佳拉伸力聞名。產品可隨著肌肉表情自然延展，膠體不易斷裂、位移，使整體效果更加自然。研究亦指出，在達到相同甚至更理想效果的情況下，OBT系列用量可比其他產品減少13%至20%，讓醫師施作時劑量掌控更精準。瑞絲朗的SKINBOOSTERS凝膠技術（小分子玻尿酸）與SmartClick科技，則是因應膚質需求而生，使肌膚爆水透亮。

▲瑞絲朗品牌指出持續透過研發與品質管理體系，推動醫美產品的安全與穩定性。

瑞絲朗指出，隨著醫美技術日益成熟，消費者不再追求過度改變，而是更重視自然與長期穩定的效果。因此品牌持續精進膠體科技與產品優化，透過「全新設計不饅化」系列產品，打造更自然、細緻的美麗體驗。

此次「瑞絲朗女神季」活動，也希望讓更多消費者透過多元產品系列，找到最適合自己的美麗方案。活動期間凡於參與診所購買4支瑞絲朗新包裝產品，即可享最低價1支產品免費的優惠方案。參與診所名單將由品牌後續公布，預期將在醫美市場掀起新一波關注熱潮。