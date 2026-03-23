陪伴發展遲緩兒童跨越成長的挑戰！賀寶芙家庭基金會攜手唐氏症基金會，用關愛和營養守護他們長大

▲賀寶芙家庭基金會2025年攜手唐氏症基金會推動「陪童早療·愛伴成長」計畫，透過經費贊助與營養專業，支援早療照護人力，協助唐氏症與發展遲緩兒童跨越成長挑戰。（圖／賀寶芙家庭基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

根據世界衛生組織（WHO）統計，全球約有6%至8%的兒童面臨發展遲緩問題，即每15名兒童中就有1名面臨發展挑戰。「0至6歲」的早期療育階段，是這些孩子成長的關鍵黃金期，及早開始帶入專業資源，他們的未來有機會走得更平穩順暢。在台灣，6歲以下發展遲緩兒童的通報數僅占4.3%，接受早療者則更僅有2.7%。為了縮小這個龐大的落差，長期關注弱勢兒童營養與成長議題的賀寶芙家庭基金會（HFF），自2025年底起攜手中華民國唐氏症基金會推動「陪童早療·愛伴成長」計畫，通過經費贊助和營養專業，支持台灣的早療照護與教育人力，共同協助發展遲緩和唐氏症兒童跨越成長的挑戰。

強健的體魄是兒童成長關鍵：均衡營養是一切的基礎

賀寶芙家庭基金會自1994年成立以來，一直關注兒童營養議題，致力於為弱勢兒童提供均衡營養與穩定的成長環境。自1998年起，賀寶芙家庭基金會在全球與學校、兒童醫院及非營利組織等合作，通過穩定的支持，陪伴兒童們長大。藉由與這些單位和非營利組織的深度溝通，根據兒童的不同需求，提供相對應的協助和支持。

發展遲緩與唐氏症的兒童，因為不同程度的天生限制，如肌張力不足，導致日常生活能力養成和復健訓練成為極大的體能挑戰，因此他們的日常飲食，需要更有系統、甚至是個人化的營養攝取計畫，才能滿足各自的成長需求。但照顧者家庭卻常因為沒有時間、經濟限制、或營養知識不足，沒辦法通過適當飲食配置為他們補足需要的營養，導致發展遲緩與唐氏症兒童因體力限制，在日常能力養成和復健過程充滿挫折感，影響學習與發展成效。

為了打破這個隱形障礙，「陪童早療·愛伴成長」計畫不僅通過經費，支持早療相關的專業照護與教育人力，未來更計畫一步步帶入賀寶芙的營養專業，採取雙軌支持模式。以贊助經費作為基礎，確保長期穩定的早療資源到位，另一方面，協助唐氏症基金會將專業營養教育帶入家庭，幫家長建立正確營養觀念，調整吃飽就是好的錯誤想法，確保發展遲緩與唐氏症兒童在關鍵成長期獲得最均衡的營養支持。

專業觀點串聯希望：從個人營養擴及家庭支持

▲聯合國自2011年起正式將3月21日定為世界唐氏症日。

唐氏症基金會新北市愛家發展中心蔡叔妙主任表示，發展遲緩與唐氏症的兒童與家庭需要來自多方的支持。她分享了一位唐氏症女童的故事，這位女童在一歲多時因肌力不足極不喜歡運動，復健對她來說充滿挑戰與淚水，家長不懂得如何引導，也捨不得女童哭鬧。但後來在早療機構專業協助下，女童慢慢配合、復健過程愈來愈順暢，再搭配上專業的飲食、營養攝取建議，女童的身心發展有顯著進步。她的體力與肌力顯著提升，現在已能獨立跑步，不管在體態與社交能力皆有大幅改善。

蔡叔妙主任進一步表示，發展遲緩與唐氏症的兒童因生理代謝特質，對營養的需求更為精細。賀寶芙家庭基金會的資源投入，代表的不只是有穩定經費支持照護人力，更重要的是能帶入專業的營養資源，讓家長了解飲食不該只是盲目補給或吃飽就好，而是該根據家中兒童的特別需求，更系統化的配置飲食，確保攝取均衡且足夠的營養，才能真正讓孩子在發育關鍵期有足夠體力練習自理能力，為未來進入社會生活打下基礎。

唐氏症基金會早療社區資源中心蔡賀凱主任也指出，發展遲緩與唐氏症兒童的成長需要很多的支持，這些支持在偏鄉地區是相當缺乏的。相對都會區，偏鄉地區的家長因為資訊各方面限制，對如何照顧這些孩子會更困惑，他們除了在長年的照護壓力下筋疲力盡，更不知該從何學習或著手照顧這些孩子。賀寶芙家庭基金會的資源投入不僅是物資，更是一種支持的力量。這種來自企業的深度參與，能有效減輕照護者的焦慮，也可幫他們簡化複雜的營養照護資訊，讓家庭感受到被社會接納的溫度。

十年深耕再進化：攜手守護更多弱勢兒童

▲透過「陪童早療·愛伴成長」計畫及全台 3 處「CASA 賀寶芙之家」，賀寶芙家庭基金會為發展遲緩/唐氏症兒童，以及偏鄉兒童提供長期的均衡營養支持。

賀寶芙家庭基金會這份改變未來的力量，背後推手正是來自全台賀寶芙直銷商的點滴愛心。賀寶芙家庭基金會自1994年成立以來，已在全球投入超過6,000萬美元的資源。1998年開始，賀寶芙家庭基金會陸續於世界各國成立CASA賀寶芙之家，致力在全球為弱勢兒童與家庭，提供均衡的營養與安全成長的環境。2025年，全球共有180個CASA賀寶芙之家，分布在超過60個國家與地區。在台灣，賀寶芙家庭基金會持續通過3個「CASA賀寶芙之家」照顧偏鄉兒童營養。

台灣人的愛心在全球有目共睹，賀寶芙家庭基金會每年會從全球投入公益慈善的直銷商中，選出全球與亞太人道主義獎得主，感謝他們對社會關懷的投入與支持。來自台灣的直銷商，分別在 2014、2021、2024/2025 年從全球的角逐者中脫穎而出，獲得殊榮。賀寶芙家庭基金會和台灣的直銷商們，未來也將秉持愛心與營養專業並行的堅持，守護更多需要幫助的弱勢兒童。





