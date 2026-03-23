怕苦「咖啡小白」也一喝上癮！世界冠軍聯手CoCo推職人咖啡，現搗檸檬、黑糖與珍珠融入咖啡神助攻

▲CoCo都可近年專注於將職人咖啡融入手搖茶飲文化，推出深受上班族喜愛的「職人咖啡系列」，西西里手搗檸檬美式、珍珠黑糖拿鐵與生椰拿鐵，各有支持的粉絲！（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

手搖飲文化是台灣人的生活日常，但當專業職人咖啡遇上人氣連鎖茶飲品牌，會擦出什麼樣的火花？陪伴學生、上班族度過無數療癒時光的CoCo都可（以下簡稱為CoCo），最經典的品項無疑是引領果茶風潮的百香雙響炮以及咀嚼控最愛的奶茶三兄弟。但如今對這個引領茶飲走向國際的品牌印象如果還停留在這裡，可能就錯過了它近年最浪漫的一場華麗轉身了。

世界冠軍入主CoCo！翻轉咖啡嚴肅印象

為了將精品咖啡帶入日常，CoCo近年特別力邀 EIC義式咖啡世界冠軍張仲侖Allen擔任研發負責人，希望透過他對咖啡風味的極致敏銳度，打破大眾對於「頂級咖啡就只有在咖啡店才能喝到」的刻板印象。張仲侖與咖啡的不解之緣，從18歲在咖啡店打工開始，他笑著坦言，最初他對咖啡的印象不能算好，甚至覺得它又苦又濃，「簡直像熬煮的中藥湯。」然而隨著深入鑽研細節，他發現只要微調萃取與烘焙，咖啡竟也能展現香醇回甘的生命力。

「那個瞬間其實像是打開了一扇門。我發現咖啡的世界非常深，也可以非常有趣。」張仲侖回憶道。經過無數次比賽與擔任評審、講師等經驗，他觀察到許多人雖然喜歡咖啡，卻容易被過於嚴肅的「專業」給嚇退。「我一直在思考，能不能讓咖啡變得更自然、更沒有壓力，像日常飲料一樣走進大家的生活。」因此，當CoCo遞出邀請，「讓更多人輕鬆接觸咖啡，期望能夠讓咖啡走進更多人的生活場景」這份理念，讓張仲侖格外有共鳴，雙方後續的合作也可以說是一拍即合！

親測配方、反覆校準！打造「1+1大於2」的絕佳風味

「研發新品時，我最重視的不是創新，而是回購率。」張仲侖的回答令人出乎意料，「一杯飲料如果能讓人一喝再喝，也代表了消費者對品牌的信任。所以我和CoCo都可一致認為，先把最核心的事情做好，那就是『咖啡本身的品質』！」

不過，要在節奏極快的手搖門市維持高品質咖啡並非易事，張仲侖憑藉職人堅持，從咖啡豆配方比例、烘焙與萃取參數皆反覆測試，甚至持續將作品送往義大利參加IIAC咖啡品鑑比賽，至今已累積奪得9個金獎肯定，證明了CoCo都可咖啡基底具備世界級實力。「當咖啡基底夠好、夠穩，後續結合CoCo自家的水果、茶飲與配料的創意結合，才能做到1＋1大於2的絕佳風味。」

2025年CoCo推出「職人咖啡系列」，張仲侖強調CoCo的定位非常明確，就是「讓咖啡變成沒有壓力的日常飲料」。「咖啡本來就不一定要純喝。」他笑著說，「就像茶飲能演變成水果茶一樣，我認為咖啡也能做為一種充滿包容性的風味基底！」

#人氣必喝

奶茶控、果茶控都能找到命定款！

從清爽手搗檸檬，到甜蜜黑糖與Q彈珍珠，多變組合賦予咖啡迷人新趣味！

對於想嘗試咖啡的「咖啡小白」，張仲侖貼心建議從熟悉的飲品入門：「喜歡果茶的人，西西里手搗檸檬美式絕對是首選；而平常喝奶茶的人，則可以試試珍珠拿鐵！」

以近來最熱銷的明星產品「西西里手搗檸檬美式」為例，為了做出與市售添加濃縮果汁不同的差異化，每一間分店都堅持現切檸檬且手搗。這道相當費工的程序，就是為了能搗破檸檬皮的油胞、釋放最天然的檸檬精油，「如果只是加檸檬汁，是不會有這樣專屬香氣的！」其中，糖酸比與咖啡濃度也刻意調整、降低，讓整體口感顯得清爽而非厚重，第一口入喉先感受到檸檬清香，中段迎來果汁與咖啡交織的厚度，尾韻則留下淡雅的回甘餘韻，格外清爽優雅的風味，讓不少消費者直呼，「和我之前喝過的西西里咖啡完全不一樣耶！」

而當手搖飲界最經典的「珍珠黑糖拿鐵」遇上「現磨咖啡」，絕對也不是在原本的飲料中多加一份shot就好！為了讓黑糖、珍珠與咖啡這三方元素自然融合，也考量到黑糖在熱飲中會凸顯酸感，張仲侖選擇降低咖啡酸度，以免風味衝突。擔心咖啡風味被黑糖與珍珠的甜度壓過，還得再增加咖啡的醇厚度，同時再讓咖啡尾韻自帶淡淡黑糖香，如此才能讓咖啡自然銜接黑糖風味，並且打造出三方完美平衡的風味。「這杯飲料看起來很簡單，但我們真的花了很多時間調整細節！」

身為擁有世界冠軍頭銜的職人咖啡師，面對創新的咖啡飲品，張仲侖態度卻是相當坦然與大方，「在我看來，咖啡本來就只是眾多風味元素中的一種。」讓他覺得可惜的是，在「幾乎人人說得一口好咖啡」的年代，咖啡又再一次被放在一個較為嚴肅或專業的位置，「例如懂風味、懂產區、懂沖煮方式，現代人好像一定要很專業才有資格喝咖啡。」

「但當咖啡加入像珍珠、粉角這樣的咀嚼料時，整個飲用體驗就會完全不一樣！」他觀察，一杯添加珍珠或粉角的咖啡，會帶給飲用者多種層次，「入口先是感受到咖啡本身的風味，接著咀嚼時又會釋放新的香氣和甜味。吞嚥後口中還會留下嚼料的味道，下一口再與飲品融合，這其實是相當有趣的體驗。」這樣的飲用氛圍也打破了咖啡「嚴肅提神」的刻板印象，甚至輕巧轉身，變成一杯可以放鬆、可以在無時無刻揪朋友一起分享的生活享受。

打破精品咖啡的嚴肅高牆！手搖門市也能坐擁世界級底蘊

然而，懷抱著開放心態的張仲侖，仍是有他格外嚴謹、無法輕放的原則。「對我來說，真正的挑戰是在手搖飲這麼快的節奏裡，還要能守住咖啡的品質！」他解釋，「以前在精品咖啡館，我可以花很多時間雕琢一杯作品，但在手搖飲體系，我必須兼顧製作效率、SOP標準化，還要考慮到大量門市操作的穩定性與消費者的接受度。」因此每當研發一項咖啡新品時，張仲侖都需要根據當下這杯飲品，反覆測試出最適合的咖啡豆配方、烘焙度與萃取參數，希望即使在快速出杯的情境下，每一杯送到客人手裡的咖啡都能維持最好的風味品質。

近年的黑金熱潮，從便利商店、超市一路蔓延至手搖飲店，消費者的飲用習慣正在改變。「如果有一天，有人是因為在手搖飲店喝到一杯咖啡而開始喜歡咖啡，那我會覺得這件事非常有意義。」對於CoCo職人咖啡系列接下來的路，仍有許多創新想法的張仲侖，如此樂觀期待著。