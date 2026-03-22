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韓國月底若未回應　林佳龍：台灣入境卡改列KOREA（SOUTH）

▲▼南韓國旗,韓國國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲針對韓國電子入境卡將台灣列為CHINA（TAIWAN），外交部要求韓方在31日前回應。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

針對韓國電子入境卡將台灣錯列CHINA（TAIWAN），外交部要求韓方在31日前回應。外交部長林佳龍接受電視專訪表示，若期限到仍未獲得韓方回應，將把「台灣電子入國登錄表」的韓國標示改為KOREA（SOUTH）。

韓國電子入境卡持續將台灣錯列CHINA（TAIWAN），外交部指出，1日起將「外僑居留證」中原列「韓國」的名稱調整為「南韓」，韓方31日前若未正面回應，將在「台灣電子入國登錄表」的韓國標示採取相應作為。韓國外交部回應，將就此問題協商。

林佳龍接受年代新聞「雅琴看世界」節目專訪，今天晚間播出。他於專訪時透露，若在31日仍未收到韓方正式回應，將把「台灣電子入國登錄表」的韓國標示，改為KOREA（SOUTH），以因應韓方將台灣錯列為「中國（台灣）」的舉措。

「他們真的很在意的」，林佳龍說明，早在十幾年前，韓方就曾請託台灣把漢城稱為首爾、南韓稱為大韓民國，台灣都很配合；但韓方卻對台灣的請求置之不理，外交強調對等、尊嚴，可以操之在己的談判策略要掌握。

被問到台韓關係，林佳龍表示，其實包括台灣代表團去年參加亞太經濟合作（APEC）峰會時，韓國政府都不與台灣駐韓國代表處溝通，而是透過駐台北韓國代表部間接傳達，「有點高高在上」。APEC期間有些紛爭，台灣方面禮貌都做了，最後對方意識到問題，才派出有代表性官員。

主持人問到，行政院長卓榮泰日前赴日本觀戰世界棒球經典賽（WBC），卓榮泰以「私人行程」回應。

林佳龍則說，即便是私人行程，「台灣只要以行動走出去，其實就有政治效應」，去看球是早有預測，一定時間前當然會告知外交部，而那時相關溝通、試探已經在進行中，與日本往來都有一定默契。

林佳龍補充，尤其正逢日中關係緊張、日相高市早苗赴美以及川習會前夕等複雜時機，卓榮泰會低調，當然也是不願去製造話題。

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