尿尿會痛「不一定是性病」！泌尿醫曝成因：別再拖

▲男性私密處出現紅腫、發癢或是尿尿刺痛，不一定是罹患性病，可能是包皮龜頭炎作祟。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

男性私密處出現紅腫、發癢甚至尿尿刺痛，不一定是罹患性病，也可能是包皮龜頭炎作祟。泌尿科醫師張英傑指出，此疾病主因多為清潔不當、包皮過長或環境悶熱導致細菌滋生，常見症狀包含異味分泌物與包皮翻開困難，若遇到類似情況，務必盡早就醫免得錯失良機。

私密處悶熱易藏污納垢 醫師點名四類高風險群



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包皮龜頭炎是男性極為常見的疾病，但許多年輕人常因害羞而拖延治療。張英傑分析，發炎主因包含未每天清洗包皮內側、包皮過長導致藏污納垢，以及內褲不透氣造成局部環境濕熱。此外，抵抗力較差的族群如糖尿病患者，也特別容易發生感染。臨床上可分為單純龜頭炎、包皮炎，以及兩者同時發炎的「包皮龜頭炎」，其中以兩者併發最為常見。

自檢五大症狀不可輕忽 嚴重者恐需口服抗生素



民眾若發現龜頭或包皮紅腫、觸摸時又癢又痛、出現異味分泌物、排尿刺痛或包皮翻開困難，只要符合上述兩項以上，建議應立即就醫。張英傑表示，輕微發炎可透過外用抗發炎或抗真菌（Antifungal）藥膏搭配加強清潔來改善；若情況嚴重則需遵照醫囑使用口服抗生素，且必須完成完整療程，絕對不能自行停藥，以免產生抗藥性。

徹底解決反覆發炎困擾 醫師建議考慮環切手術



針對長期受發炎所苦的患者，張英傑建議可考慮進行包皮環切手術，從根本解決包皮過長的問題。在日常預防方面，他強調洗澡時務必將包皮上翻用溫水清洗，洗後確實擦乾，並選擇棉質透氣的內褲，避免穿著過於緊身的褲子。若運動後大量流汗，也應養成更換內褲的習慣，維持私密處乾爽才是遠離發炎的不二法門。