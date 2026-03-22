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李安愛店撐不住！台南50年「老友小吃」貼頂讓　老饕曝現況：有預感

▲台南老店「老友小吃」驚傳頂讓。（圖／翻攝自Google Map）

▲台南老店「老友小吃」驚傳頂讓。（圖／翻攝自Google Map）

記者閔文昱／綜合報導

位於台南市勝利路、鄰近成大醫院的老字號餐廳老友小吃，開業近50年，近日被民眾發現門口貼出「頂讓」紅紙，引發在地熱議。這間曾是導演李安的愛店之一，如今傳出可能轉手經營，不少老顧客直呼不捨，也讓人感嘆一段城市記憶恐將消逝。

老友小吃主打牛肉麵、餛飩麵、水餃與滷味，並提供各式熱炒與家常菜，過去以平價、多樣聞名，是許多台南人與成大學生的共同回憶。該店在Google評論累積超過3000則、平均約3.9顆星，長年維持人氣，也因李安年輕時常光顧而聲名大噪。

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換人經營後口味生變　網評兩極

不過，隨著數年前經營權更替，部分老顧客認為味道與品質已不若以往，網路上多次出現「走味了」的討論。此次頂讓消息曝光後，有人直言「早有預感」，也有人感嘆「又少一家老店」，但仍有支持者認為可惜，整體反應呈現兩極。

老店經營壓力浮現　頂讓成趨勢縮影

有業界分析指出，近年餐飲業面臨原物料上漲、人力短缺與租金壓力，加上世代交替與消費習慣改變，使傳統老店經營愈發困難。尤其仰賴老師傅手藝的店家，一旦技術傳承出現斷層，往往難以維持品質，也讓頂讓或轉型成為不得不的選擇。

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