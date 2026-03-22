竹縣青年節最強企劃！「老派Vibe」老歌新唱決賽嗨翻竹北

圖、文／新竹縣政府教育局提供

新竹縣最強音樂賽事「老派Vibe－跨世代金曲翻玩祭」21日在竹北遠百震撼登場！這場堪稱「含金量」最高的賽事，從全國近百組徵件中篩選出20組頂尖好手，展開最終巔峰對決。參賽青年發揮無限創意，將1970至2000年間的經典流行樂曲重新拆解、演繹，用Z世代的獨特視角賦予老歌全新生命，共同角逐超過10萬元總獎金。



為遴選出最具潛力的音樂新秀，本次賽事特別邀請金曲獎製作人陳建騏、柯智豪，以及實力派歌手李芷婷組成專業評審團。評審團也一致表示，參賽選手表現令人驚艷，不僅具備紮實唱功，在歌曲改編上更展現對經典音樂文化的理解與創新，既看見青年對音樂底蘊的尊重，也感受到華語樂壇未來的無限可能。除了精彩的決賽競演，活動亦邀請千禧世代創作歌手李浩瑋擔任表演嘉賓，以充滿感染力的演出炒熱現場氣氛。活動現場同時設置互動抽獎，觀眾透過打卡即可參與抽獎，有機會獲得AirPods Pro 3及Marshall復古藍牙音響等好禮。





新竹縣長楊文科表示，新竹縣致力成為青年最堅強的後盾，透過打造多元展演舞台，「老派Vibe－跨世代金曲翻玩祭」結合聯合國2030永續發展目標（SDGs）理念，透過「老歌新唱」促進世代交流與文化傳承，呼應SDGs10「減少不平等」與SDGs11「永續城市」的精神。看著年輕世代以全新的音樂語言翻玩父母輩耳熟能詳的旋律，正是一場跨越世代的文化對話。這場活動不僅是一場音樂競賽，更是青年以創意詮釋永續價值、展現文化活力的重要舞台。





教育局長蔡淑貞指出，「115年青年節永續未來系列活動」陸續展開，首波推出「青年出任務」活動，凡於3月份參與指定活動達2場次即可兌換禮券。此外，3月29日青年節當天將推出壓軸活動「永續接力 換你＋1」社群挑戰，民眾只要選擇一項SDGs指標並完成相應行動，將成果上傳至官方臉書指定貼文，即有機會抽中Marshall藍牙耳罩式耳機、Kodak復古底片相機及星巴克飲品券等獎項。



竹縣青年節系列活動持續推出多元創新內容，鼓勵青年勇於突破框架、實踐創意與理想。更多活動資訊與精彩花絮，可至「新竹縣政府教育局青年事務科」Facebook粉絲專頁或「青年節永續未來」官方網站（https://gofuture.tw/）查詢，期待透過縣府搭建的平台，鼓勵青年發揮創意與行動力，讓永續理念落實於生活之中。

【本屆榮耀榜單】恭喜超強得獎團隊！

冠軍 (獨得 $50,000)｜Ang’ngul djakudjakuc

亞軍 (獎金 $30,000)｜渡安

季軍 (獎金 $10,000)｜山海之聲

潛力新秀 (獎金 $5,000)｜於甄、Let's Date、鄭宇廷(共3組)