台南鯤喜灣風味餐席開130桌　海味辦桌飄香吸引人潮

▲「2026樂活鯤喜灣」風味餐晚宴22日晚間登場，席開逾130桌場面熱鬧。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



「2026樂活鯤喜灣」系列活動22日晚間在鯤鯓龍山寺前廣場熱鬧登場，重頭戲「風味餐」晚宴以在地農漁食材入菜，融合台南傳統辦桌文化，席開超過130桌，吸引大批民眾與在地鄉親共襄盛舉，市長黃偉哲也親自出席入席用餐，與民共享濱海聚落的獨特海味與人情溫度。

黃偉哲表示，「樂活鯤喜灣」已持續舉辦17年，不只是地方盛事，更是一種情感連結，今年人潮特別踴躍，讓他深刻感受到地方的活力與凝聚力。他也指出，本次風味餐嚴選在地新鮮農漁食材，將漁村海味與台南辦桌文化巧妙結合，每一道料理都承載漁民辛勞、廚師用心與地方團隊的努力成果。

黃偉哲說，透過風味餐形式，讓民眾齊聚一堂，在品嚐美食之餘，也能交流情感、凝聚對土地的認同，這不只是吃一頓飯，更像是一場屬於地方的集體記憶。

南區區公所指出，鯤喜灣地區擁有得天獨厚的濱海景觀與深厚信仰文化，從王醮科儀到聚落歷史，皆為台南珍貴文化資產。近年透過文化季、小旅行及多元體驗活動推動地方發展，不僅讓更多人走入聚落，也帶動在地產業與觀光能量。

活動現場氣氛熱絡溫馨，不少民眾攜家帶眷參與，長桌之間笑聲與海風交織，像是一場屬於土地與人的對話。市議員林依婷、周麗津，以及立委陳亭妃、林俊憲服務處代表與多位民意代表也到場共襄盛舉，為活動增添熱度。