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遭控卡預算擋建設　傅崐萁反擊：東部延宕主因在行政院

▲▼立法院新會期施政總質詢由國民黨團總召傅崑萁打頭陣。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立法院黨團總召傅崑萁。（資料照／記者湯興漢攝）

地方中心／花蓮報導

針對民進黨近日指稱他「卡關總預算、阻礙東部交通建設」，國民黨立法院黨團總召傅崐萁22日出面反駁，直言相關說法是顛倒是非、刻意卸責，藉此掩蓋中央政府在重大建設上的長期拖延。他強調，若行政部門真重視花東交通與災害安全，就不該把責任推給在野黨。

傅崐萁點出，0403花蓮地震發生至今已近兩年，行政院卻直到今年3月16日才通過78億元的「東部鐵路抗災計畫」。他質疑，若該計畫攸關人民生命安全，為何在災後關鍵時期未見實質作為，反而拖延多時，最後才倉促提出方案，並將責任歸咎於立法院。

他表示，只要相關計畫依法送進立法院，國民黨團一定會配合排案審查，也不會阻擋任何有利花東安全的建設。不過，傅崐萁也批評，過去多項已通過的預算與法案，包含軍人加薪及退休軍公教年金調整，行政院卻未完整編列，甚至出現不副署、不執行的狀況，形同破壞制度運作。他直言，問題不在國會，而在行政部門一再規避責任。

傅崐萁進一步指出，在野黨早已提出「115年度總預算案新興資本支出及計畫動支案」，總額718億元，內容涵蓋少子化補助、TPASS通勤政策及治水防洪等38項建設，皆與民生息息相關，但相關提案卻未獲民進黨立委支持，與其宣稱的「民生優先」形成落差。

談到東部交通，他認為蘇花安計畫在行政院內部擱置多年，直到去年底才通過，花東鐵路雙軌電氣化也僅完成到台東，花蓮段長期被忽略，導致居民承受交通安全風險。對此，傅崐萁強調，自己多年來主張推動環島高鐵、蘇花高速公路及國道六號延伸，並以BOT模式降低政府財政負擔，但相關構想屢遭擱置。

最後，傅崐萁重申，國會監督預算是基本職責，行政機關不應透過政治操作轉移焦點。他呼籲民進黨政府正視東部建設長期延誤的事實，停止相互指責，別再把花東居民的安全與權益當成政治攻防的工具。

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