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搶在漲價前！全台加油站塞爆「馬路變停車場」　晚來恐等30分鐘

記者閔文昱／綜合報導

受到國際油價上漲影響，台灣中油宣布23日凌晨起調漲汽、柴油價格，各地加油站22日從白天到晚間湧現加油車潮，出現「全民搶加油」景象，不少民眾直呼排隊至少要等上半小時。

▲油價將漲，全台現搶加油潮。（圖／網友授權提供）

▲油價將漲，全台現搶加油潮。（圖／expertpdr.tw授權提供）

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漲價前夕掀搶加油潮　加油站車龍塞滿

台灣中油指出，23日凌晨起汽油每公升調漲1.8元、柴油調漲1.4元，調幅創近兩年半新高。消息一出，全台各地加油站湧入大量車輛，無論汽車或機車都排隊等候，加油動線甚至延伸到馬路，部分站點還以三角錐分流、派員指揮交通。

有民眾表示，「差1、2元其實差很多」，也有人笑說近期見面問候語都變成「加油了沒」，顯示油價上漲對日常開銷影響明顯。

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排隊30分鐘起跳　有人一次加滿、甚至囤油

隨著漲價時間逼近，晚間車潮更為明顯，不少民眾為了省錢選擇提前加滿油箱，以50公升計算，一次可省下約80元。有駕駛坦言已排隊超過30分鐘，也有人乾脆一次加滿甚至攜帶油桶囤油，現場車潮宛如大型停車場。

此外，部分民眾也特地前往價格較低的賣場型加油站，導致排隊時間更長，顯示在油價壓力下，「能省則省」成為普遍心態。

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中東局勢推升油價　中油吸收仍難擋上漲

台灣中油說明，本波漲價主要受中東戰事影響，國際油價大幅上揚。依浮動油價機制原本應大幅調漲，但為穩定物價，已透過平穩機制吸收大部分漲幅，累計吸收金額達數十億元，仍難完全抵銷成本壓力。

隨著油價持續波動，對計程車、外送員等高用油族群衝擊更大，業者坦言只能被動承受成本上升，未來若國際情勢未見緩解，油價恐仍有上漲空間。

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