尼斯湖底不只一隻？　專家研究30年：可能藏「水怪家族」

▲尼斯湖水怪傳說不斷，專家最新推測：不只一隻。（示意圖／CFP）



記者許力方／綜合報導

尼斯湖水怪再添新傳說，英國資深水怪「專家」坎貝爾（Gary Campbell）根據長年整理超過1000多件目擊紀錄，大膽推測湖中可能並非僅有單一神祕生物，而是存在多個個體，甚至是一個「水怪家族」，持續潛伏於湖底深處。

30年蒐證逾千起 專家堅信真實存在

英國媒體報導，坎貝爾近日指出，花了將近30年心血建立的目擊資料庫已累積超過1165起案例，最早可追溯至西元565年聖哥倫巴相關記載。他認為，從長期觀察來看，湖中極可能棲息不只一隻未知生物。

坎貝爾指出，自己原本並非水怪信仰者，直到1996年在公路開車時，親眼目睹湖面出現「不明黑色物體」反覆浮沉，完全不像他從小在海邊看過的任何生物，「他沒有頭部、眼睛或牙齒…」因此相當震撼，這才開始投入研究，並持續蒐集各類目擊證據。

神祕影像難解 主張潛伏湖底現蹤罕見

在眾多案例中，坎貝爾特別提及1997年一組10張的連續照片，畫面顯示不明物體短暫浮出水面後迅速消失，至今仍無法以既有理論解釋。他認為，這些生物平時棲息於深水區，僅在特定條件下短暫現身，因此目擊紀錄相對稀少。

他進一步推測，該類生物可能屬於尚未被科學界確認的物種，型態可能接近魚類或其他水生動物。

科學界持保留態度 真相仍待釐清

不過，部分學者持不同看法。另一名研究者夏恩（Adrian Shine）認為，歷來所有目擊案例多可用自然現象解釋，例如漂浮物或水面波動所造成的錯覺。