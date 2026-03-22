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川普48小時後開轟　伊朗警告報復升級！區域設施恐「不可逆毀滅」

▲▼ 荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。（圖／路透

▲川普對伊朗下通牒，48小時開放荷莫茲海峽。（圖／路透）

記者許力方／綜合報導

美國總統川普對伊朗發出「48小時通牒」要求開放荷莫茲海峽（Hormuz），伊朗官員與官媒22 日接連釋出強硬訊號，警告若美國對伊朗發電廠發動攻擊，將引發大規模報復行動，甚至導致區域基礎設施遭「不可逆轉」破壞。外媒皆分析，這場戰爭正朝著一個危險的新方向發展。

川普設下48小時期限　衝突風險升高

川普日前表示，若荷莫茲海峽未在48小時內全面恢復通行，將下令攻擊伊朗相關設施。不過，他上周還曾一度表示中東軍事行動接近尾聲，考慮「逐步結束」軍事行動，甚至稱伊朗已經幾乎沒有什麼目標可以轟炸，前後立場轉趨強硬，分析認為，伊朗戰爭局勢可能在短期內升溫，尤其能源與民生設施恐成為下一波衝突焦點。

▲▼資料照：荷姆茲海峽、荷莫茲海峽（Hormuz）交通中斷，油輪停泊在蘇丹港口。石油、原油。（圖／路透）

▲荷莫茲海峽交通中斷。（圖／路透）

伊朗放話全面反擊　能源設施成目標

伊朗國會議長卡利巴夫指出，一旦本國發電廠遭攻擊，區域內關鍵基礎建設將被視為報復對象，並警告此舉可能長時間推高全球油價。伊朗半官方媒體Mehr News也指出，波斯灣沿岸多數重要發電設施集中，一旦遭波及，恐導致大範圍停電；即便針對伊朗電力系統的有限打擊，也可能引發連鎖效應，使整個區域能源供應陷入混亂。

伊朗軍方轉向進攻態勢

隸屬伊朗最高國安體系的媒體The Nournews Agency評論，美國強硬言辭反映其戰略壓力，並警告任何升級行動都將引發多層次反擊，涵蓋經濟與環境層面衝擊。同時，伊朗軍方高層也表示，軍事戰略已由防禦轉為進攻，並釋出「將出現新變化」的訊號。

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