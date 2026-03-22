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去埃及旅遊「要帶原子筆」？過來人曝超多好處：殺價很好用

▲埃及（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲許多人提醒去埃及旅遊要帶原子筆，過來人解釋原因。（示意圖／免費圖庫Pexels）

網搜小組／柯振中報導

神祕的古埃及文明是不少台灣人的夢想旅遊地，不過近日網路上出現一種說法，到埃及旅遊竟要攜帶數十支「原子筆」。對此，許多過來人證實，台灣常見的按壓式原子筆在當地極為搶手，甚至能充當小費、換取優惠，用途相當廣泛，貼文曝光後引發不少討論。

台式按壓筆成埃及人新寵　網友實測：殺價與上廁所皆可通

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近日在Threads上有網友好奇提問，為何旅遊達人都建議攜帶大量原子筆前往埃及，意外釣出大批過來人分享妙用。

有旅客透露，在當地商店買東西時，若遞上一支台灣按壓筆，往往能順利殺價成功，甚至連在河輪上送筆給船員，還意外獲得進入駕駛艙拍照的優待。也有人指出，當地產的筆常會炸水沾手，因此亞裔面孔攜帶的滑順文具，在當地人眼中極具吸引力。

原子筆變身另類小費替代品　部分遊客笑稱：送筆比給錢更有用

這種「送筆文化」在埃及觀光區行之有年，不少服務生或當地孩童收到筆會表現得相當開心。對於不習慣隨時掏零錢給小費的亞洲觀光客來說，原子筆成為一種實用又新奇的替代禮物。

▲▼原子筆，筆。（圖／pixabay）

▲許多人提醒去埃及旅遊要帶原子筆，過來人解釋原因。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

甚至有網友表示，在速食店用餐時，直接被店員開口索取手中的原子筆，顯示出當地對高品質文具的渴求。有派觀點認為，這與當地文具取得不易或品質低落有關，讓廉價的台灣原子筆成為「外交利器」。

現金仍是萬能鑰匙　網憂乞討風氣恐影響孩童教育

儘管原子筆在當地受歡迎，但不少內行玩家直言，現金依然是埃及人最喜歡的小費，且部分觀光區仍偏好實質金錢。

此外，也有網友提醒，雖然送筆看似善意，卻可能無意間助長了當地的乞討風氣。若孩童發現不需工作就能從遊客手中獲得物資，可能會逃學蹲守景點。建議在贈物時衡量給予的方式，避免讓小費文化淪為負面的社會現象。

 
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