2026桃園櫻花勇士騎行活動落幕　635人順利完騎

▲2026桃園櫻花勇士騎行活動。（圖／風管處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「2026探索北橫、騎行羅馬」櫻花勇士自行車活動，為期兩天賽事，於22日順利落幕。市府風管處表示，今年活動路線為櫻花勇士首度騎行。首日賽事中，年僅15歲的翁同學，接觸自行車約8個月，即勇奪第二名佳績，表現亮眼；另有2位騎士攜帶愛犬全程騎行並順利完賽。

此外，一位在台居住10年的外籍參與者表示，羅馬公路風景優美、車流量較少，雖部分路段起伏較具挑戰，但只要相信自己、堅持到底，皆能順利完騎。

▲2026桃園櫻花勇士騎行活動。（圖／風管處提供）

首位抵達終點的徐先生表示，出發時雖有細雨，但隨後天氣轉晴，騎乘體驗相當舒適，羅馬公路右側可遠眺大漢溪景觀，景色十分迷人，並表示明年將再度參加。此外，本屆亦有騎士達成連續10年完騎的成就。另有「余家班」由父親帶領一家四口共同挑戰櫻花勇士，其中年齡最小、僅11歲的余小弟表示，過程中雖感到疲憊、甚至一度想放棄，但在父親鼓勵及自我期許成為櫻花勇士的意志下，最終成功完騎。

▲2026桃園櫻花勇士騎行活動，635人順利完騎。（圖／風管處提供）

今年活動共計807人報名、646人報到，最終共有635人順利完騎。包括：市議員李柏坊、觀旅局局長陳靜芳、客家局局長范姜泰基、秘書處主任秘書葉宗賦、風景區管理處處長廖育儀、桃園市旅行商業同業公會監事江文志、桃園市民宿發展協會理事曾文中，以及國防部全民防衛動員署後備指揮部桃園管理組織慈湖營區組長吳純騰等人士出席活動。