靈鷲山第16屆普仁獎今登場　60位小太陽綻放生命光芒

▲靈鷲山第16屆全國普仁獎頒獎典禮3月22日在福容飯店舉辦。（圖／靈鷲山佛教教團提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

五德之星，閃耀發光！靈鷲山第16屆全國普仁獎頒獎典禮今（22日）在新北市貢寮區福容飯店芙蓉廳登場，表揚60位展現強韌生命力的學子。他們用行動證明：品德便是恆久的導航，當微光匯聚成星芒，足以劃破黑暗，讓生命在逆境中閃耀發光。

▲靈鷲山第16屆全國普仁獎得獎學生合影。



貴賓雲集 見證品德點亮生命奇蹟

靈鷲山慈善基金會2003年設立以獎勵品德為宗旨的「普仁獎」，2010年起增設全國獎項。得獎孩子不畏生活挑戰，用生命散發光熱，照亮自己也影響他人，被稱為「普仁小太陽」。23年來，獎項累計獎勵達1萬4308位學生；今年全台各區共1174人獲獎，最終選拔出60位全國獎得主。

在這春暖花開的時節，出席的貴賓包括：教育部常務次長朱俊彰、連江縣副縣長陳冠人、貢寮區區長柯建輝、來自全台各地40多位校長、師長，共同見證孩子們的光榮時刻。

▲全國普仁獎得主分正面、積極、樂觀、愛心、願力5組，依序上台領獎。

指尖魔法 南安國中吉他社帶動全場

靈鷲山慈善基金會執行長蔡高忠以《The Social Chameleon》動畫短片為引，勉勵學子「昂首闊步：譜一曲精彩人生樂章」；並巧妙運用curiosity（好奇）、courage（勇氣）、create（創造）、challenge（挑戰）、change（改變）、confidence（自信）、constancy（恆心），期盼「7C（喜）人生」讓孩子各自閃耀獨特光芒。他提及推動中的「靈鷲送AI，偏鄉助學」、「普仁恆星計畫」、「普仁大太陽成長營」三條軸線，擴大服務的廣度與深度，使愛的循環不僅止於一場頒獎典禮。充滿智慧的分享，加上別出心裁的互動，為慈善志業注入創新的思維。

全國普仁獎得主依「正面、積極、樂觀、愛心、願力」五組依序上台領獎。中場邀請榮獲「推動品德教育成效卓越獎」的宜蘭縣南安國中吉他社演出，以《神鬼奇航》般的氣勢，彈奏出面對困境的勇氣，並動人詮釋英文版普仁之歌《A Little Sun of Pu Ren》。其中，獲獎學生林子伶更上台演唱自創曲《A Little Song》，躍動的音符正是青春最美的註解。

▲靈鷲山慈善基金會執行長蔡高忠與得獎小太陽互動。

逆境微光 三位小太陽的動人篇章

新北市清水高中附設國中的戴婕瓴，在同齡孩子仍依賴父母時，已默默扛起家務並照顧中風復健的母親。她以高度自律兼顧課業與生活，更樂於教同學跳舞，將沉重的壓力轉化為溫暖而堅定的光。

桃園市百吉國小的林菡萱，曾因白斑症遭受嘲笑而長期配戴口罩遮臉。在師長及同儕真心接納下找回自信，她在頒獎上勇敢摘下口罩面對鏡頭，完成擁抱自我、擁抱世界的挑戰。

▲新北市土城區清水高中附設國中9年級的戴婕瓴，與生病的媽媽一起出席全國普仁獎頒獎典禮。

台南市宅港國小的周君憲，因腦部手術導致視力受損，憑藉記憶與聽覺克服障礙，學習烏克麗麗、小提琴等多種樂器並嘗試創作，在模糊世界裡，用節奏與熱情走出清晰明亮的旋律人生。因爸爸發高燒一度要放棄北上，幸好在教導主任陳美惠協助下抵達會場，沒有留下遺憾。

典禮同時向推動品德教育的英雄致敬，頒發推動品德教育成效卓越獎座給新北市清水高中附設國中、高雄市桃源國中及宜蘭縣南安國中等校。此外，也分批表揚陳坤龍、蕭愛芬等63位資深志工。靈鷲山法用法師特別贈送專屬的「五德公仔抱枕」給資深志工，感謝志工們多年來持續用心守護學子。

▲桃園市百吉國小林菡萱，與校長王連進、導師陳春美分享得獎喜悅。

星芒匯聚 點亮台灣各個角落

代表靈鷲山開山住持心道法師出席的聖山寺監院懇慧法師說，面對AI科技帶來的焦慮與不安，心道法師強調「品德」才是安定社會的關鍵力量。希望小太陽記得：不是因為得獎才發光，而是因為生命本來就有光，期許這道光照亮全台每個角落。

最後獲獎同學站上舞台，與台下貴賓共同舉起手機、開啟燈光，象徵點亮心中的「五德之星」。「燈光互動」的那一刻，搭配時下流行歌曲《恆星不忘》，會場彷彿化作一片燦爛星海，每道微光都顯得格外閃耀，典禮就在溫馨的氛圍中劃下圓滿句點。

▲台南市宅港國小的周君憲，與校長林維智、教導主任陳美惠合影。



▲靈鷲山法用法師贈送專屬的「五德公仔抱枕」給資深志工。



▲教育部常務次長朱俊彰頒發「推動品德教育成效卓越」感謝獎座給學校。

▲聖山寺監院懇慧法師致贈靈鷲山開山住持心道法師墨寶給教育部常務次長朱俊彰。