大便太用力「當場暈倒猝死」！醫師曝恐怖成因：血壓瞬間崩盤

▲占星師莎莎的哥哥因為上廁所太過用力，最終不幸過世。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

不少人在上廁所時會有不順暢的困擾，但若太用力可能會造成傷害！占星師「莎莎」近日分享，哥哥因為上廁所太過用力，不慎在馬桶上暈倒，最終不幸過世，恐怖的經歷引起了大量討論，也有許多醫師在下方回應。

險死瞬間 視線模糊耳鳴

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「莎莎」21日在Threads上發文稱，哥哥當天上午在上廁所的過程中，疑似因為太過用力，導致直接暈厥，最終不幸過世，「而我去年，差一點是同樣的死法。」

「莎莎」表示，她與哥哥都有心臟問題，平時有在按時服藥、保養，不過同樣也有過勞的問題。去年她曾在上廁所時，因為太過用力導致頭暈，雖然明知若再更加用力，可能會暈倒過去，但仍想嘗試看看能否順利排出，怎料視線因此變得模糊，甚至出現聽不到聲音、耳鳴等狀況，「意識開始模糊，那一刻，我覺得我要沒了。」

▲占星師莎莎的哥哥因為上廁所太過用力，最終不幸過世。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



後來「莎莎」開始放鬆括約肌，意識漸漸恢復，不過仍有心跳加速、幾乎不能呼吸等情況。最後是將全身放鬆、開始深呼吸，才成功將狀況調整回來。

雖然她成功度過了一次瀕死經歷，不過哥哥沒有這麼好運。這也讓她不禁發文提醒，無論是上廁所、或做任何需要用力的動作時，出現頭暈、視線模糊、耳鳴或聽不到聲音等症狀，務必不要硬撐、也別再用力，應該立即放鬆、深呼吸，可能還有機會救回自己。

醫揭真相 努責現象奪命

貼文在網路上引起極大討論後，立即有許多醫師做出回應。家醫科醫師溫梓言表示，上廁所致命可能是因為「努責現象（Valsalva Maneuver）」，當人屏住呼吸、用力憋氣時，胸腔內壓力瞬間飆升，而高壓阻礙了血液回流心臟，導致輸出量驟降、血壓崩盤。

溫梓言同時也提醒，文章中提及「視線模糊」、「耳鳴」等症狀，則是大腦供血不足的最後通牒，這時候如果再用力，心臟可能會因為負荷不了劇烈的血壓波動，引起致死性心律不整。

▼占星師莎莎的哥哥因為上廁所太過用力，最終不幸過世，醫師對此解釋原因，提醒民眾別太過用力。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



血壓飆升 恐誘心肌梗塞

大腸直腸外科醫師何建霖也在貼文下方表示，對於有心血管疾病的人而言，便秘十分危險。因為在用力上廁所的過程中，胸腔、腹腔壓力會急遽上升，阻斷靜脈血液回流心臟，導致心臟輸出量減少、血壓短暫下降。

而等到排便結束、放鬆憋氣的時候，受阻的血液會快速回流心臟，導致血壓急速飆升。對於患有冠狀動脈疾病、心衰竭或高血壓的人而言，這種劇烈的血壓波動，極易誘發心肌梗塞、致命性心律不整或腦血管破裂，甚至造成猝死。

因此，何建霖也提醒，想預防這類心血管急症，務必不要強行排便，且要積極治療便秘，並須穩定心血管狀態，才能減少發生的可能性。

本文已獲得「莎莎的女巫教室」授權。