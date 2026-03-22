　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大便太用力「當場暈倒猝死」！醫師曝恐怖成因：血壓瞬間崩盤

▲桃園市楊姓男子去年9月不滿張姓友人責怪工作問題，竟持菜刀朝其頭部揮砍數刀，導致其頭部、左手與胸部等處大量噴血，經緊急送醫急救才救回。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲占星師莎莎的哥哥因為上廁所太過用力，最終不幸過世。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

不少人在上廁所時會有不順暢的困擾，但若太用力可能會造成傷害！占星師「莎莎」近日分享，哥哥因為上廁所太過用力，不慎在馬桶上暈倒，最終不幸過世，恐怖的經歷引起了大量討論，也有許多醫師在下方回應。

險死瞬間　視線模糊耳鳴

[廣告]請繼續往下閱讀...

「莎莎」21日在Threads上發文稱，哥哥當天上午在上廁所的過程中，疑似因為太過用力，導致直接暈厥，最終不幸過世，「而我去年，差一點是同樣的死法。」

「莎莎」表示，她與哥哥都有心臟問題，平時有在按時服藥、保養，不過同樣也有過勞的問題。去年她曾在上廁所時，因為太過用力導致頭暈，雖然明知若再更加用力，可能會暈倒過去，但仍想嘗試看看能否順利排出，怎料視線因此變得模糊，甚至出現聽不到聲音、耳鳴等狀況，「意識開始模糊，那一刻，我覺得我要沒了。」

▲▼浴室,廁所,毛巾,馬桶,清潔,家事。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲占星師莎莎的哥哥因為上廁所太過用力，最終不幸過世。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

後來「莎莎」開始放鬆括約肌，意識漸漸恢復，不過仍有心跳加速、幾乎不能呼吸等情況。最後是將全身放鬆、開始深呼吸，才成功將狀況調整回來。

雖然她成功度過了一次瀕死經歷，不過哥哥沒有這麼好運。這也讓她不禁發文提醒，無論是上廁所、或做任何需要用力的動作時，出現頭暈、視線模糊、耳鳴或聽不到聲音等症狀，務必不要硬撐、也別再用力，應該立即放鬆、深呼吸，可能還有機會救回自己。

醫揭真相　努責現象奪命

貼文在網路上引起極大討論後，立即有許多醫師做出回應。家醫科醫師溫梓言表示，上廁所致命可能是因為「努責現象（Valsalva Maneuver）」，當人屏住呼吸、用力憋氣時，胸腔內壓力瞬間飆升，而高壓阻礙了血液回流心臟，導致輸出量驟降、血壓崩盤。

溫梓言同時也提醒，文章中提及「視線模糊」、「耳鳴」等症狀，則是大腦供血不足的最後通牒，這時候如果再用力，心臟可能會因為負荷不了劇烈的血壓波動，引起致死性心律不整。

▼占星師莎莎的哥哥因為上廁所太過用力，最終不幸過世，醫師對此解釋原因，提醒民眾別太過用力。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲桃園市鄧姓男子今年3月間趁吳姓女子借宿其住處時，在浴室馬桶水箱下方安裝針孔攝影機，偷拍女子如廁與沐浴影像，當場被發現報警提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

血壓飆升　恐誘心肌梗塞

大腸直腸外科醫師何建霖也在貼文下方表示，對於有心血管疾病的人而言，便秘十分危險。因為在用力上廁所的過程中，胸腔、腹腔壓力會急遽上升，阻斷靜脈血液回流心臟，導致心臟輸出量減少、血壓短暫下降。

而等到排便結束、放鬆憋氣的時候，受阻的血液會快速回流心臟，導致血壓急速飆升。對於患有冠狀動脈疾病、心衰竭或高血壓的人而言，這種劇烈的血壓波動，極易誘發心肌梗塞、致命性心律不整或腦血管破裂，甚至造成猝死。

因此，何建霖也提醒，想預防這類心血管急症，務必不要強行排便，且要積極治療便秘，並須穩定心血管狀態，才能減少發生的可能性。

本文已獲得「莎莎的女巫教室」授權。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 1 6699 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
子瑜掩面痛哭：帶TWICE來台北是我夢想　大巨蛋台下全是啜泣
大便太用力「當場暈倒猝死」！醫師曝恐怖成因
日本退稅新制「最新規定出爐」　11月上路
快訊／領航猿還是輸！　東超飲恨連兩年亞軍仍有2400萬獎金
不敗教主稱「魏哲家飄了」：對岸無人機比台灣進步太多
政府擋下油價「原本漲15元」！卓榮泰：經過加油站應跟中油說謝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

愛愛前「男友脫口1句話」　妹子瞬間冷掉：超膚淺！兩派吵翻

大便太用力「當場暈倒猝死」！醫師曝恐怖成因：血壓瞬間崩盤

辣模遊日險出事！下飛機口袋竟多出「中國身分證+2物」嚇壞報警

明天2地降雨機率增　未來一周2波東北季風接力

烏克蘭趁機攻俄羅斯本土！財經網美：不敢問朋友買多少俄股

不只扒手！歐洲旅遊「遇假警察」設局　他曝手法：護照差點沒了

「4星座」週三迎暴雨！　最新吉凶運勢出爐

中東戰火取消西班牙行　4人慘扣13萬！旅客提「航班異動」求翻案

吃春酒被拱上台玩遊戲「抱回6千獎金」！同事1句話他怒：欠嗆

台中飯店春季大戰！櫻花入菜...這家穿粉紅色「1人免費」

防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米

晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

在菜市場叫賣各種亂喊　內容超隨便竟無人發現

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

韓國汽車零件廠大火增至10死　濃煙「封死出口」員工跳樓求生！

包包、寶寶、抱抱唸起來都一樣？　外國人唸這3個詞快崩潰啦

賴清德擬重啟核二核三　蔣萬安：民進黨擁抱非核家園完全錯誤

夏威夷暴雨成災！洪水毀屋吞車　老水壩恐潰堤當局急撤5500人

看完WBC更能體諒裁判？　蔡其昌幽默預告二軍測試電子好球帶

愛愛前「男友脫口1句話」　妹子瞬間冷掉：超膚淺！兩派吵翻

大便太用力「當場暈倒猝死」！醫師曝恐怖成因：血壓瞬間崩盤

辣模遊日險出事！下飛機口袋竟多出「中國身分證+2物」嚇壞報警

明天2地降雨機率增　未來一周2波東北季風接力

烏克蘭趁機攻俄羅斯本土！財經網美：不敢問朋友買多少俄股

不只扒手！歐洲旅遊「遇假警察」設局　他曝手法：護照差點沒了

「4星座」週三迎暴雨！　最新吉凶運勢出爐

中東戰火取消西班牙行　4人慘扣13萬！旅客提「航班異動」求翻案

吃春酒被拱上台玩遊戲「抱回6千獎金」！同事1句話他怒：欠嗆

台中飯店春季大戰！櫻花入菜...這家穿粉紅色「1人免費」

直擊／子瑜掩面痛哭：帶TWICE來台北是我夢想　大巨蛋台下全啜泣

靈鷲山第16屆普仁獎今登場　60位小太陽綻放生命光芒

麻吉大哥「9.6億瞬間蒸發」以太幣閃崩全爆倉　資產幾乎歸零

迪麗熱巴最新古裝劇來了！　「變身400年鬼王」跟小8歲陳飛宇談愛

愛愛前「男友脫口1句話」　妹子瞬間冷掉：超膚淺！兩派吵翻

大便太用力「當場暈倒猝死」！醫師曝恐怖成因：血壓瞬間崩盤

開蓋瞬間最要小心！醫警告「電鍋冒煙」3大危機　它不只是水蒸氣

辣模遊日險出事！下飛機口袋竟多出「中國身分證+2物」嚇壞報警

蔣少宏5打點領軍、吉力吉撈．鞏冠單場4安　味全龍逆轉兄弟終止6連敗

宜蘭動防所參訪新北動物之家　強化收容環境與管理品質

【And I〜】走路滑手機撞門「啪」！　完美銜接惠妮休斯頓神曲

生活熱門新聞

用iPhone「改變1習慣」保護電池健康度　果迷激推

大回暖！　下波「雨最多」時間曝

首任女友「一周6次榨乾他」　男下床腿軟：想分手

生完小孩「老公1暖舉」超白目　人妻們爆共鳴

「1常見文具」低年級學生禁拿！老師：耗掉整節課

「楊忠憲芭樂」爆紅！好吃到脆友暴動

餐廳打烊客人還賴著不走　網曝1絕招

收到租金50萬「女友喊請吃好料」他皺眉！兩派吵翻

到壽司郎「只點茶碗蒸」待店內看書！前員工曝後果

搶買黃金！北市「這一家」生意好到驚人

把握好天氣！　2波鋒面接力

清明掃墓12大禁忌曝光！4生肖「今年容易卡到陰」

「4星座」週三迎暴雨！　最新吉凶運勢出爐

全台搶「LOPIA超夯1甜點」庫存剩下1周！總經理道歉

更多熱門

相關新聞

花蓮女心臟病倒地　警民接力CPR+電擊逼死神鬆手

花蓮女心臟病倒地　警民接力CPR+電擊逼死神鬆手

花蓮縣消防局於今年2月13日農曆春節期間，接獲救災救護指揮科通報，1名50歲女性民眾突然倒地失去意識，家屬在119派遣員細心且專業的線上指導下，立即對這名已呈OHCA的患者實施心肺復甦術（DA-CPR），同時指揮科迅速派遣轄區美崙分隊救護人車趕往救援，最後終於將患者從鬼門關救回。

乘客猝死！遺體放廚房「加熱13小時」飄屍臭

乘客猝死！遺體放廚房「加熱13小時」飄屍臭

34歲男打手遊突胸痛　竟是心肌梗塞

34歲男打手遊突胸痛　竟是心肌梗塞

熬夜跟睡眠不足哪個更傷身？

熬夜跟睡眠不足哪個更傷身？

3歲童「血便半年」以為便秘　竟是長2公分大腸息肉

3歲童「血便半年」以為便秘　竟是長2公分大腸息肉

關鍵字：

便秘心臟病猝死努責現象排便安全

讀者迴響

熱門新聞

澳洲男環台哭不停！　坐超商淚崩告白

台灣最美抗癌女神離世！年僅29歲

巴西大橋坍塌「騎士噴飛」14死　驚悚畫面曝

用iPhone「改變1習慣」保護電池健康度　果迷激推

他泰國「抓龍筋」通了　隔天出事

大回暖！　下波「雨最多」時間曝

Nana寫真突破尺度！只穿Bra解放側乳

首任女友「一周6次榨乾他」　男下床腿軟：想分手

《逐玉》驚爆結局提早外洩！40集全片遭4K高清流出

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被拒

生完小孩「老公1暖舉」超白目　人妻們爆共鳴

終戰條件？　川普傳要伊朗吞下「6大承諾」

彰化男陳屍百果山！臉遭削爛、眼珠挖空

「1常見文具」低年級學生禁拿！老師：耗掉整節課

認雙重國籍+沒當兵　李孝亮：我把誠信放第一

更多

最夯影音

更多
防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米

防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米
晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

在菜市場叫賣各種亂喊　內容超隨便竟無人發現

在菜市場叫賣各種亂喊　內容超隨便竟無人發現

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面