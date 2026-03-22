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宜蘭動防所參訪新北動物之家　強化收容環境與管理品質

▲宜蘭動防所參訪新北動物之家。（圖／新北市動保處提供）

▲跨縣市交流動物照護，宜蘭取經瑞芳動物之家。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為提升收容動物照護品質，宜蘭縣動植物防疫所於3月20日由宜蘭縣政府建設處建築工程科長洪文言帶領營建科及收容管理人員，前往新北市瑞芳動物之家參訪交流，透過實地走訪與經驗分享，了解瑞芳動物之家如何透過空間設計與管理模式，營造更符合動物福利的收容環境。現場由設計建築師陳威翰進行設計理念簡報，雙方並就動物收容環境規劃、動物照護管理及提升認養率等議題交流討論，期盼共同提升動物之家整體照護品質，讓收容動物獲得更完善的生活照顧。

建築師陳威翰表示，瑞芳動物之家在規劃與設計之初，即以「動物福利」為核心理念，從動物舒適性出發，每間犬舍皆設有對外戶外空間，並採用明亮淺色系降低動物壓迫感，同時透過建築量體配置減少犬隻間的視線干擾，以降低動物緊張與壓力。此外，犬舍內亦強化吸音與降噪設計，營造較為安靜舒適的生活環境，讓收容動物能在減少壓力的空間中安心生活。園區整體設計導入自然採光與通風概念，並規劃寬敞活動空間、分區收容設施及完善清潔動線，以降低動物緊迫及疾病傳播風險。建築同時融入節能與綠建築理念，目前已取得綠建築標章，在兼顧動物照護的同時，也落實環境永續發展。

▲宜蘭動防所參訪新北動物之家。（圖／新北市動保處提供）

宜蘭縣政府建設處建築工程科長洪文言表示，瑞芳動物之家顛覆了外界對傳統動物收容所的印象。園區依基地地形與地勢條件規劃建築量體，並保留原有天際線，整體環境明亮開放。並設有陽光草坪、完善醫療照護空間及友善的收容設施，讓每一隻毛寶貝都能在舒適、安全的環境中獲得妥善照顧。此次特別安排相關人員前來參訪，希望借鏡新北市在動物收容環境與照護管理上的經驗，了解建築設計如何結合動物照護、社會化訓練及認養推廣等工作。

此次參訪過程中，雙方也就動物之家整體建築設計、收容管理模式及動物福利推動等議題進行交流。新北市動保處並分享瑞芳動物之家在動物行為觀察、環境豐富化及日常照護管理等方面的實務經驗，希望透過跨縣市交流，促進彼此在動物保護工作上的精進與成長。

新北市動保處長楊淑方表示，動物收容設施不僅是提供流浪動物暫時安置的場所，更是落實動物福利與生命教育的重要場域。未來也將持續透過經驗分享與專業交流，推動更友善的動物收容環境，並與各縣市攜手提升動物保護量能，共同為動物打造更安全、健康的生活環境。

▲宜蘭動防所參訪新北動物之家。（圖／新北市動保處提供）

▲宜蘭動防所參訪新北動物之家。（圖／新北市動保處提供）

▲宜蘭動防所參訪新北動物之家。（圖／新北市動保處提供）

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