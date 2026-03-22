　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

辣模遊日險出事！下飛機口袋竟多出「中國身分證+2物」嚇壞報警

▲辛尤里赴日口袋突多神祕物。（圖／翻攝自IG／yui_xin_2.0）

▲辛尤里赴日口袋突多神祕物。（圖／翻攝自IG／yui_xin_2.0，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台灣辣模辛尤里近日赴日旅遊，卻在下飛機後遇上離奇事件。她在機場摸外套口袋時，竟發現裡面多出不屬於自己的物品，包括中國居民身分證、打火機及衛生紙，讓她當場嚇壞，緊急報警處理，也引發網友熱議。

▲辛尤里赴日口袋突多神祕物。（圖／翻攝自IG／yui_xin_2.0）

[廣告]請繼續往下閱讀...

外套口袋憑空多出3物　本人嚇壞求解

辛尤里表示，自己搭乘飛機抵達日本後，全程幾乎沒有脫下外套，也沒有與他人有過多接觸，卻在落地後意外發現口袋中多出上述物品。她傻眼直呼，「我想知道是怎麼進來我口袋的」，並強調自己是從商務艙下機，不太可能發生穿錯外套的情況，對整起事件感到相當不可思議。

面對來路不明的物件，辛尤里第一時間前往當地警察局報案，並透過翻譯完成筆錄，希望釐清來源，避免後續衍生法律問題。她也將經歷分享到社群平台，詢問網友是否應該報警，引發大量討論。

▲辛尤里赴日口袋突多神祕物。（圖／翻攝自IG／yui_xin_2.0）

網憂恐涉違禁品　猜測遭人刻意塞入

貼文曝光後，不少網友直呼驚險，認為若被誤認攜帶違禁品，恐在入境時引發麻煩，「幸好不是毒品，不然後果不堪設想」。也有人質疑打火機如何通過安檢登機，懷疑可能是在下機或通關過程中遭人刻意塞入；另有網友半開玩笑猜測，是否為外套相似導致誤拿，但此說法遭本人否認。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 1 6699 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
子瑜掩面痛哭：帶TWICE來台北是我夢想　大巨蛋台下全是啜泣
大便太用力「當場暈倒猝死」！醫師曝恐怖成因
日本退稅新制「最新規定出爐」　11月上路
快訊／領航猿還是輸！　東超飲恨連兩年亞軍仍有2400萬獎金
不敗教主稱「魏哲家飄了」：對岸無人機比台灣進步太多
政府擋下油價「原本漲15元」！卓榮泰：經過加油站應跟中油說謝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

愛愛前「男友脫口1句話」　妹子瞬間冷掉：超膚淺！兩派吵翻

大便太用力「當場暈倒猝死」！醫師曝恐怖成因：血壓瞬間崩盤

辣模遊日險出事！下飛機口袋竟多出「中國身分證+2物」嚇壞報警

明天2地降雨機率增　未來一周2波東北季風接力

烏克蘭趁機攻俄羅斯本土！財經網美：不敢問朋友買多少俄股

不只扒手！歐洲旅遊「遇假警察」設局　他曝手法：護照差點沒了

「4星座」週三迎暴雨！　最新吉凶運勢出爐

中東戰火取消西班牙行　4人慘扣13萬！旅客提「航班異動」求翻案

吃春酒被拱上台玩遊戲「抱回6千獎金」！同事1句話他怒：欠嗆

台中飯店春季大戰！櫻花入菜...這家穿粉紅色「1人免費」

防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米

晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

在菜市場叫賣各種亂喊　內容超隨便竟無人發現

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

韓國汽車零件廠大火增至10死　濃煙「封死出口」員工跳樓求生！

包包、寶寶、抱抱唸起來都一樣？　外國人唸這3個詞快崩潰啦

賴清德擬重啟核二核三　蔣萬安：民進黨擁抱非核家園完全錯誤

夏威夷暴雨成災！洪水毀屋吞車　老水壩恐潰堤當局急撤5500人

看完WBC更能體諒裁判？　蔡其昌幽默預告二軍測試電子好球帶

愛愛前「男友脫口1句話」　妹子瞬間冷掉：超膚淺！兩派吵翻

大便太用力「當場暈倒猝死」！醫師曝恐怖成因：血壓瞬間崩盤

辣模遊日險出事！下飛機口袋竟多出「中國身分證+2物」嚇壞報警

明天2地降雨機率增　未來一周2波東北季風接力

烏克蘭趁機攻俄羅斯本土！財經網美：不敢問朋友買多少俄股

不只扒手！歐洲旅遊「遇假警察」設局　他曝手法：護照差點沒了

「4星座」週三迎暴雨！　最新吉凶運勢出爐

中東戰火取消西班牙行　4人慘扣13萬！旅客提「航班異動」求翻案

吃春酒被拱上台玩遊戲「抱回6千獎金」！同事1句話他怒：欠嗆

台中飯店春季大戰！櫻花入菜...這家穿粉紅色「1人免費」

直擊／子瑜掩面痛哭：帶TWICE來台北是我夢想　大巨蛋台下全啜泣

靈鷲山第16屆普仁獎今登場　60位小太陽綻放生命光芒

麻吉大哥「9.6億瞬間蒸發」以太幣閃崩全爆倉　資產幾乎歸零

迪麗熱巴最新古裝劇來了！　「變身400年鬼王」跟小8歲陳飛宇談愛

愛愛前「男友脫口1句話」　妹子瞬間冷掉：超膚淺！兩派吵翻

大便太用力「當場暈倒猝死」！醫師曝恐怖成因：血壓瞬間崩盤

開蓋瞬間最要小心！醫警告「電鍋冒煙」3大危機　它不只是水蒸氣

辣模遊日險出事！下飛機口袋竟多出「中國身分證+2物」嚇壞報警

蔣少宏5打點領軍、吉力吉撈．鞏冠單場4安　味全龍逆轉兄弟終止6連敗

宜蘭動防所參訪新北動物之家　強化收容環境與管理品質

【睏嘎並軌】貓咪睡到跌下床...醒來尷尬裝沒事XD

生活熱門新聞

用iPhone「改變1習慣」保護電池健康度　果迷激推

大回暖！　下波「雨最多」時間曝

首任女友「一周6次榨乾他」　男下床腿軟：想分手

生完小孩「老公1暖舉」超白目　人妻們爆共鳴

「1常見文具」低年級學生禁拿！老師：耗掉整節課

「楊忠憲芭樂」爆紅！好吃到脆友暴動

餐廳打烊客人還賴著不走　網曝1絕招

收到租金50萬「女友喊請吃好料」他皺眉！兩派吵翻

到壽司郎「只點茶碗蒸」待店內看書！前員工曝後果

搶買黃金！北市「這一家」生意好到驚人

把握好天氣！　2波鋒面接力

清明掃墓12大禁忌曝光！4生肖「今年容易卡到陰」

「4星座」週三迎暴雨！　最新吉凶運勢出爐

全台搶「LOPIA超夯1甜點」庫存剩下1周！總經理道歉

更多熱門

相關新聞

日本退稅新制11月上路　最新10大QA一次看

日本退稅新制11月上路　最新10大QA一次看

日本免稅制度從今年11月1日起將改為「先付後退」，旅客必須在出境時，經由機場或港口（海關）確認物品已攜帶出境後，才會退稅。《ETtoday新聞雲》整理出日本觀光廳公告的最新免稅制度，提供讀者參考

石垣島超療癒「貓島」看百隻喵星人

石垣島超療癒「貓島」看百隻喵星人

沖繩叢林樂園新設施「山原龍捲風」4月啟用

沖繩叢林樂園新設施「山原龍捲風」4月啟用

迪士尼聽到「2000日圓多少台幣」被神回1句！台人愣住

迪士尼聽到「2000日圓多少台幣」被神回1句！台人愣住

日本購物退稅「多做1舉動」店員更愛你！一票台人照做

日本購物退稅「多做1舉動」店員更愛你！一票台人照做

關鍵字：

辛尤里日本旅遊機場事件中國居民證報警

讀者迴響

熱門新聞

澳洲男環台哭不停！　坐超商淚崩告白

台灣最美抗癌女神離世！年僅29歲

巴西大橋坍塌「騎士噴飛」14死　驚悚畫面曝

用iPhone「改變1習慣」保護電池健康度　果迷激推

他泰國「抓龍筋」通了　隔天出事

大回暖！　下波「雨最多」時間曝

Nana寫真突破尺度！只穿Bra解放側乳

首任女友「一周6次榨乾他」　男下床腿軟：想分手

《逐玉》驚爆結局提早外洩！40集全片遭4K高清流出

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被拒

生完小孩「老公1暖舉」超白目　人妻們爆共鳴

終戰條件？　川普傳要伊朗吞下「6大承諾」

彰化男陳屍百果山！臉遭削爛、眼珠挖空

「1常見文具」低年級學生禁拿！老師：耗掉整節課

認雙重國籍+沒當兵　李孝亮：我把誠信放第一

更多

最夯影音

更多
防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米

防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米
晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

在菜市場叫賣各種亂喊　內容超隨便竟無人發現

在菜市場叫賣各種亂喊　內容超隨便竟無人發現

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面