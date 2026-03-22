辣模遊日險出事！下飛機口袋竟多出「中國身分證+2物」嚇壞報警

▲辛尤里赴日口袋突多神祕物。（圖／翻攝自IG／yui_xin_2.0，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台灣辣模辛尤里近日赴日旅遊，卻在下飛機後遇上離奇事件。她在機場摸外套口袋時，竟發現裡面多出不屬於自己的物品，包括中國居民身分證、打火機及衛生紙，讓她當場嚇壞，緊急報警處理，也引發網友熱議。

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外套口袋憑空多出3物 本人嚇壞求解

辛尤里表示，自己搭乘飛機抵達日本後，全程幾乎沒有脫下外套，也沒有與他人有過多接觸，卻在落地後意外發現口袋中多出上述物品。她傻眼直呼，「我想知道是怎麼進來我口袋的」，並強調自己是從商務艙下機，不太可能發生穿錯外套的情況，對整起事件感到相當不可思議。

面對來路不明的物件，辛尤里第一時間前往當地警察局報案，並透過翻譯完成筆錄，希望釐清來源，避免後續衍生法律問題。她也將經歷分享到社群平台，詢問網友是否應該報警，引發大量討論。

網憂恐涉違禁品 猜測遭人刻意塞入

貼文曝光後，不少網友直呼驚險，認為若被誤認攜帶違禁品，恐在入境時引發麻煩，「幸好不是毒品，不然後果不堪設想」。也有人質疑打火機如何通過安檢登機，懷疑可能是在下機或通關過程中遭人刻意塞入；另有網友半開玩笑猜測，是否為外套相似導致誤拿，但此說法遭本人否認。