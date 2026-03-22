政府擋下油價「原本漲15元」！卓榮泰：經過加油站應跟中油說謝謝

▲行政院長卓榮泰今前往彰化出席「115年度防災士培訓」。（圖／行政院）



記者董美琪／綜合報導

行政院長卓榮泰今（22）日表示，受到戰事因素影響，國際油價大幅波動，若完全依照機制反映，下周汽油價格原本每公升應上調15元，但經政府調控後，實際僅調漲1.8元，其餘13.2元由政府與台灣中油公司吸收，盼與全民共同度過當前挑戰。

中油21日公告，自23日凌晨0時起，汽油與柴油價格分別上調新台幣1.8元與1.4元。

卓榮泰今日在內政部長劉世芳、彰化縣長王惠美陪同下，前往建國科技大學，出席由國際獅子會MD300D複合區舉辦的防災士訓練活動。

致詞時他指出，雖然民眾感受到油價調升壓力，但實際漲幅已大幅壓低。他說明，若依國際行情計算，汽油每公升應調漲15元，政府透過機制介入，將漲幅控制在1.8元，由中油吸收其中13.2元，減輕民眾生活負擔，維持社會穩定運作。換算下來，單周中油吸收金額超過34億元，自2月28日以來累計已接近65億元。

卓榮泰表示，油價走高與戰事有關，政府也期待衝突能儘快降溫。在此期間，若價格全面反映，恐對民生造成沉重負擔，甚至影響社會穩定，因此政府選擇承擔部分成本，減輕民眾壓力。他也呼籲，民眾加油時能體認資源珍貴，珍惜能源使用。

他強調，待局勢緩和後，政府將採取適當措施，協助中油維持財務穩健，避免長期負擔過重。政府也將持續與民眾攜手應對挑戰，確保社會穩定運作，讓國家發展能穩健向前。