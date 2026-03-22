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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／拒重演「君悅慘案」　藍白民調細節明確化、仲裁機制成關鍵

▲▼國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌出席藍白共同願景發表會。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨與民眾黨18日實體磋商後公布2026兩黨合作協議，五大協議中包含共同提名與聯合輔選機制，針對「共同提名」將以民調為主要依據；第一波嘉義市將在周三（25日）就民調時間、方式等相關事宜進行協商。然而，回顧2024年總統大選「藍白破局」歷史，兩黨訂定提名機制時缺乏公正第三方仲裁單位，導致雙方一旦意見分歧就難協商，導致最終的「君悅慘案」，第二，若日後雙方對調查機構公信力或題型解讀出現分歧，恐也埋下整合變數。若合作協議未記取過往教訓，仍想保留「模糊空間」用以斡旋，恐怕將重演歷史悲劇，藍白不得不慎。

藍營人士指出，藍白合已邁出關鍵一步，對於前景審慎樂觀，且雙方同意往「全民調」方式決定人選，黃國昌也多次強調「理性務實、尊重專業」，但創黨黨主席柯文哲仍對民眾黨決策有主要影響力，試圖在藍綠之間斡旋的柯是隱憂；另一方面國民黨地方派系複雜，是否願意完全接受民調結果也是疑問。2024總統大選時，正是因侯友宜與柯文哲陣營在民調加成問題上談不攏，最終導致合作破局。此次若無法在規則上取得共識，恐重演內耗局面。

「藍白合從來都不是統計問題，更不是數字問題，而是標準的政治問題。」黨內人士表示，誤差範圍到底是正負3%或1.5%？表面上看起來是數字計算和統計的問題，但底子裡卻是標準的政治選擇，因為誰都想先搶下解釋遊戲規則的話語權，2026年藍白合涉及新北市、宜蘭縣、嘉義市，雙方已初步達成共識，將以全民調方式決定最終提名人選，兩黨各推三名代表協商具體規則。此外，國民黨計畫在三月底前完成約九成縣市長提名，隨後正式啟動與民眾黨的整合程式，兩黨在權力分配與支持者整合上的挑戰該如何弭平？能否真正放下成見並合作，將成為影響選舉結果的關鍵。

要如何不重蹈2024「君悅慘案」覆轍？黨中央人士認為，當年兩黨雖曾互許承諾勝選後成立聯合政府，並依立委席次分配部會，但因缺乏第三方仲裁機制，最終翻桌破局。從此次的兩黨合作協議中，乍看之下雖有進步，但協調小組仍由高層主導、缺乏獨立仲裁角色，一旦遇到敏感提名或預算爭議，仍可能重演「密室協商、基層反彈」的老問題。此外，協議針對民調要求樣本代表性檢定值應達0.05以上，可看出兩黨都有意讓標準明文化，但題目設計、對比候選人選定、加權方法等更核心的層面，協議並未觸及，日後若雙方對調查機構公信力或題型解讀出現分歧，恐也埋下整合變數。

藍營人士樂觀表示，2026年藍白合應不成問題，以黃國昌為例，雖然渴望參選新北市長，但基於多份民調的現實考量來看，如今已喊出「民眾黨參選人若違反協議，將以黨紀處理。」推估很可能由其主張的「全民調」作為最後退場機制，黃還以黨主席身分將自己的個人參選意願納入體制內控管，降低其他人「攪局」風險。不過，該人士也說，國民黨內部對於嘉義市選情相當悲觀，無論是由國民黨參選人翁壽良還是民眾黨參選人張啟楷出戰，都很難打敗資深在地綠委王美惠，因此藍營很可能會在嘉義市「禮讓」白營，單看民調結果是否拉開差距。

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