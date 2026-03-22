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輪椅舞動夢想　全國會長盃北港登場、百名選手拚國手門票

▲全國會長盃輪椅舞蹈錦標賽在北港登場，選手隨音樂展現舞姿。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲與會來賓出席開幕典禮，為選手加油打氣。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

2026全國會長盃身心障礙者輪椅舞蹈錦標賽今（22）日在北辰國小運動中心登場，來自各地約百名選手齊聚一堂，隨著音樂節奏滑動輪椅、旋轉舞步，展現力與美交織的動人畫面。賽事同時肩負國手選拔任務，將遴選3支隊伍代表台灣，前進9月於斯洛伐克舉行的世界錦標賽，現場氣氛熱烈而充滿期待。

活動由雲林縣長張麗善、縣府社會處長林文志、中華帕拉林匹克總會會長穆閩珠、中華民國輪椅體育運動舞蹈協會理事長黃美蘭、總教練蔡秀慧及北港鎮長蕭美文等人出席，為選手加油打氣。開幕後，選手依序上場，舞步隨音樂起伏，有的節奏輕快、有的情感細膩，輪椅與肢體的流動交織出獨特韻律，吸引觀眾目光。

張麗善表示，雲林縣目前約有近5萬名身心障礙者，縣府長期推動多元福利服務與據點建置，希望讓身障朋友能在生活、教育與運動領域都獲得支持。她也肯定相關協會長期投入選手培育，讓台灣在國際賽場持續展現實力。她指出，本次共有24隊參賽，競爭激烈，期盼脫穎而出的選手能在國際舞台上為國爭光。

▲全國會長盃輪椅舞蹈錦標賽在北港登場，選手隨音樂展現舞姿。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲全國會長盃輪椅舞蹈錦標賽在北港登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

中華帕拉林匹克總會會長穆閩珠表示，輪椅舞蹈能在台灣穩定發展，仰賴教練與團隊長期耕耘，特別感謝總教練蔡秀慧持續推動這項運動，讓賽事逐步成熟。她指出，透過全國會長盃的選拔機制，優秀選手將有機會代表台灣站上世界舞台，讓國際看見台灣身障運動的能量。

中華民國輪椅體育運動舞蹈協會理事長黃美蘭則表示，舉辦賽事的初衷，是提供身心障礙者一個展現自我的舞台，讓更多人看見他們的才華與努力。她也提到，目前參與選手年齡層偏高，期待透過賽事拋磚引玉，吸引更多年輕身障朋友加入輪椅舞蹈行列，為這項運動注入新血。

比賽過程中，選手們在舞池上全力以赴，有人專注控制輪椅轉向，有人配合節奏揮動手臂，動作之間流露自信與專注。場邊親友與觀眾不時報以掌聲與歡呼聲，為選手加油打氣。這場比賽不僅是競技舞台，更是一場展現生命韌性與藝術表現的盛會。

隨著賽程推進，代表隊名單也將逐步出爐，獲選選手將肩負重任，踏上國際賽事舞台。從北港出發，這群舞者正以堅定節奏與優雅身影，為自己也為台灣舞出一條通往世界的路。

▲全國會長盃輪椅舞蹈錦標賽在北港登場，選手隨音樂展現舞姿。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲身障選手操作輪椅搭配舞步，呈現力與美的結合。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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