台中金門同鄉會交接　吳玉珮接掌理事長、政壇人物齊聚

▲新任理事長吳玉珮完成交接，象徵組織邁入新階段。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

旅居台中的金門鄉親迎來一年一度的重要時刻，台中市金門同鄉會今（22）日舉行第19屆理事長交接典禮，現場賓客雲集，政界與地方人士齊聚一堂，氣氛熱絡。隨著交接儀式完成，由知名餐廳「双漁堂」負責人吳玉珮正式接任理事長，象徵組織邁入新階段，也延續在台金門鄉親的凝聚與傳承。

典禮在掌聲中展開，會場布置典雅，來自各界的祝賀聲不絕於耳。立法院副院長江啟臣、立委陳玉珍及台中市副議長顏莉敏等人到場致意，為活動增添分量。席間不僅洋溢濃厚鄉誼，也因政壇人士齊聚，意外流露出些許選戰氛圍，成為場內外關注焦點。

其中，被視為台中市長熱門人選的江啟臣致詞時語帶幽默，回憶服役期間曾駐守金門海防部隊，擔任俗稱「水鬼」的兩棲偵察兵，長達一年十個月的軍旅經歷，讓他自稱是「半個金門人」，並笑說每次來到同鄉會就像回到家一樣親切。陳玉珍則分享街頭趣聞，提到曾隨機詢問民眾支持哪位市長人選，對方直覺回應「當然是江啟臣」，引發現場一陣笑聲與掌聲，讓原本莊重的交接典禮多了幾分輕鬆氣氛。

新任理事長吳玉珮致詞時，語氣穩重且充滿感性。她出生於金門金沙鎮大洋村，自25歲起投入同鄉會事務，長年參與組織運作，見證其一步步成長茁壯。她擁有南華大學旅遊觀光管理碩士學歷，並曾赴日本東京進修，目前經營的「双漁堂古早味餐廳」在台中頗具知名度。除了餐飲事業外，她亦深耕藝文領域，曾任大台中美術協會理事長，藝術創作持續拓展，作品更規劃於法國凡爾賽及日本大阪市立美術館展出，展現跨界發展的能量。

談及未來規劃，吳玉珮表示，將秉持「布仁心、做服務、厚鄉誼」的理念，延續歷屆理事長奠定的基礎，持續深化鄉親間的情感連結。她並宣布邀請財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心總經理李金揚擔任副理事長，期盼透過專業與資源整合，吸引更多年輕世代加入，讓同鄉會持續注入新活力。

▲江啟臣到場祝賀，為活動增添熱度與話題。（圖／記者游瓊華翻攝）

隨著交接儀式落幕，與會鄉親相互寒暄、合影留念，現場瀰漫濃厚人情味。這場結合傳承、情感與世代交替的典禮，不僅象徵台中金門鄉親組織的穩健發展，也在時代更迭中，持續凝聚離鄉遊子的共同記憶與認同。