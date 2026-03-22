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千人齊聚斗南健走　雲林健康嘉年華熱鬧登場

▲張麗善與各界來賓鳴槍起走，為健康嘉年華揭開序幕。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲張麗善與各界來賓鳴槍起走，為健康嘉年華揭開序幕。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府聯手斗南鎮體育會今（22）日舉辦「運動i臺灣全民健走活動」暨「雲林健康鄉鎮嘉年華in斗南」，作為全縣健康嘉年華系列活動首場，吸引超過千名民眾參與，活動由縣長張麗善、立法委員張嘉郡、斗南鎮體育會理事長洪惠玲等人共同鳴槍起走，正式揭開全縣20鄉鎮市健康行動序幕。

縣長張麗善表示，每年「運動i台灣」均舉辦健走活動，近年縣府更擴大推動，主因在於運動部2024年統計顯示，雲林縣為全國肥胖比例最高縣市，為改善此一狀況，縣府自2025年起推動「決戰BMI、日走7000步」計畫，鼓勵全民養成規律運動習慣。去年成果顯著，累計減重達1.8公噸、總步數超過21億步，成功將肥胖排名由全國第1降至第7，BMI比例亦由43%降至40%。

張麗善指出，今年持續推動減重與健康生活挑戰，為期兩個月的活動期間，個人或團體只要減重達4%，並經醫療院所或衛生所認證，即可參賽，並設有個人、團體及鄉鎮競賽與獎勵機制，同時，自今日起於各鄉鎮市辦理健康嘉年華，以斗南為首場，透過校園參與、闖關活動及健走行程，鼓勵親子共同參與，並提供低油、低鹽、低糖的健康飲食，倡導均衡飲食觀念。

▲張麗善與各界來賓鳴槍起走，為健康嘉年華揭開序幕。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲民眾攜家帶眷參與活動，展現社區健康活力。（圖／記者游瓊華翻攝）
 
立法委員張嘉郡表示，雲林縣曾為全國肥胖率第1名，但在縣府推動下，成效顯著。她指出，健走是最簡單且最不花錢的減重方式，只要帶著一條毛巾走出門，養成規律運動習慣並落實少油、少鹽、少糖飲食，即可有效控制體重，感謝縣府及主辦單位規劃活動，斗南作為首場起跑，後續20鄉鎮將陸續辦理，邀請鄉親持續參與，共同養成健康生活習慣。

計畫處長李明岳表示，本次嘉年華特別結合在地學校資源，規劃七大運動闖關關卡，讓運動體驗融入教育與健康議題。從斗南國小結合資訊科技的健康體驗站，到重光國小童軍民俗體育、僑真國小體能與健康知識挑戰，再到東明國中的健康促進運動、斗南高中的有氧拳擊與多項運動訓練，以及大東國小足球體驗與石龜國小防災健康關卡，讓運動不再只是體能活動，更是一場結合教育與生活的體驗式學習。民眾只要完成4個關卡，即可獲得50元活動抵用券，透過遊戲化設計鼓勵更多家庭共同參與。

現場設置特色美食攤位與運動幣合作店家，讓民眾在運動之餘也能品嚐地方美食，只要在現場使用運動幣消費，便可獲得500枚雲林幣回饋。斗南鎮體育會理事長洪惠玲表示，「運動i臺灣」是一項長期推動的公共政策，雲林縣政府長期且持續的結合各鄉鎮特色與在地資源，推動多元運動與健康活動，是真正讓運動走入日常生活，逐步打造健康、永續且充滿活力的雲林。

▲張麗善與各界來賓鳴槍起走，為健康嘉年華揭開序幕。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲七大運動關卡結合校園特色，讓運動融入教育。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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