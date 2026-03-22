2026中央大學企業博覽會　近9000職缺等你挑戰

▲2026中央大學企業博覽會引領多元職涯探索。（圖／中大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2026中央大學企業博覽會3月22日盛大登場，吸引逾170個單位參展，釋出將近9000個職缺機會。今年以「職涯大富翁Roll Your Dice」為主題，結合遊戲化概念與互動式活動，營造輕鬆且富有參與感的職涯探索氛圍，陪伴學子在畢業踏出校門之前，探索多元職涯的可能。

桃園市長張善政則強調，人才培育是一條從幼兒園STEAM教育到大學與研究所的關鍵歷程，肯定中央大學多年來培育出無數傑出人才。近年來，台灣在人工智慧、晶片等領域的人才培育備受國際肯定，期許中大畢業生能持續在AI軟硬體及應用等領域發光發熱。

▲2026中央大學企業博覽會。（圖／中大提供）

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署胡伯堯秘書說，「大富翁」遊戲涵蓋命運與機會，就業市場的緣分如同不可控的「命運」，但勞動部已經為青年的「機會」做好準備。勞動部推動的青年就業方案，期望能透過實質的資源，幫助每一位青年朋友順利找到喜歡的工作。

中央大學校長蕭述三特別感謝由29位同學組成的團隊，歷經近一年的籌備完成此次博覽會籌辦。呼應今年的活動主題，勉勵學子尋找職涯猶如「擲骰子」，千萬不要迷惘或害怕，要勇敢踏出第一步，實際投入後才能真正釐清自己對工作的熱忱。

中央大學學務長陳思妤特別感謝企業對中大學生的肯定與喜愛，使得今年企業博覽會的攤位幾乎是「秒殺」。為讓活動更加多元與國際化，本次博覽會不僅有113家廠商提供在校生實習機會，還有89間企業提供外籍生職缺。此外，為打破以往認為職缺多侷限於理工科系的印象，團隊特別建置系統，並在手冊中明確標註各企業對不同領域（如文管商）的人才需求，鼓勵跨領域學生勇於挑戰各類職缺。本次企業博覽會涵蓋資訊科技、商管金融、製造工程、旅遊餐飲業等，提供多元產業別選擇。