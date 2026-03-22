▲林口長庚「院長永續講堂」聚焦健康台灣與永續治理。（圖／林口長庚提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣氣候與健康聯盟理事長、TAISE董事長簡又新大使，22日出席林口長庚舉辦的「院長永續講堂」表示，近年來氣候變遷已不再只是環境議題，而是直接影響醫療治理、公共健康與社會韌性的全球挑戰。醫院作為關鍵基礎設施，面對的不只是節能減碳課題，更包括能源備援、醫療不中斷、供應鏈穩定、風險調適與人力永續等多重考驗。

簡又新指出，台灣已逐步進入健康與永續轉型的關鍵階段。衛福部推動「健康台灣深耕計畫」，四大範疇具體勾勒台灣健康永續發展的政策架構；而民間方面，台灣永續能源研究基金會自 2023 年發起「醫院永續發展倡議」，持續凝聚醫界共識。目前已簽署永續發展倡議的醫院計150家、總病床數逾9萬床，約占全國總病床數 66%；全台 23 家醫學中心帶頭響應，顯示醫界正以實際行動回應永續發展與韌性轉型。

▲林口長庚「院長永續講堂」聚焦健康台灣與永續治理。（圖／林口長庚提供）

總統府健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻教授主講「健康台灣，韌性台灣」。為因應氣候變遷、迎戰高齡海嘯，他呼籲建構「智慧與綠色的醫療韌性生態系」，結合智慧科技強化醫療韌性，致力低碳永續實踐綠色醫療，打造「活得久，也活得好」的樂齡幸福社會。

陳志鴻表示，自2025年啟動的五年489億元「健康台灣深耕計畫」，堪稱台灣醫療體系轉骨工程，主要在「帶來改變，讓夢想成為可能」，著眼強化醫療韌性，包括優化醫療工作條件、規劃多元人才培訓、導入智慧科技醫療、社會責任醫療永續，要實現健康平權與公正轉型。其中，社會責任醫療永續聚焦「氣候與健康」，已開創政府跨域治理新模式，催化綠色醫療在地解方；導入智慧科技醫療則創新應用於全齡健康，正在改變健康照護模式，從疾病治療、走向預防醫學與健康促進，開啟智慧醫療新紀元。

針對當前國際政經風險，陳志鴻大聲疾呼，醫療韌性生態系亟需納入藥物韌性。陳志鴻肯定賴清德總統洞燭機先，已於今年啟動四年期「國家藥物韌性整備計畫」，投入240億元，從源頭產製到臨床使用，全面建構台灣藥物供應安全防線。陳志鴻解構，藥物韌性牽涉「韌性與健康」，不僅是「全社會防衛韌性」的重要一環，更是落實「健康台灣」願景的關鍵後盾。

林口長庚紀念醫院舉辦的「院長永續講堂」，由台灣氣候與健康聯盟攜手合作，台灣永續能源研究基金會TAISE執行，台灣醫院協會、醫師公會全聯會協辦。