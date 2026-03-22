陸人販子「梅姨」落網前無任何照片！畫像師激動喊：終於等到這天

▲梅姨的畫像師林宇輝。（圖／翻攝自新京報）

記者廖翊慈／綜合報導

震驚中國社會的「張維平等人拐賣兒童案」21日在廣東警方的努力下，追緝21年的犯罪嫌疑人謝某某（女）「梅姨」已遭緝捕歸案。這名神祕女子只要有小孩就收的冷血性格，一共拐賣9名兒童，但卻未曾留下照片。負責畫「梅姨」畫像的林宇輝得知落網消息後，激動高喊「終於等到這天」！

據《新京報》報導，退休警察、模擬畫像師林宇輝談人販子「梅姨」落網後心情特別激動，「7年來就盼著這一天」。他表示，「我朋友總是問我，梅姨真的存在嗎？我說存在，且遲早有一天會落網的，我剛開始還不相信，後來看到媒體報導才發現原來是真的！」

▲梅姨落網，現在長相與之前模擬畫像相似度不到30%。（圖／翻攝自紅星新聞）

林宇輝稱，他2019年負責繪製「梅姨」第二張畫像，當初繪製根據與「梅姨」同居老漢描述進行，有受害家屬拿著畫像到「梅姨」出入地，當地人稱這就是「阿梅」。林宇輝稱，「梅姨」在落網前沒有在社會上留下任何一張照片，到哪也不出示身分證。

林宇輝說道，「梅姨」住在老漢那，就只是為了尋一個落腳處，住了兩年老漢也沒看過她的身分證。

先前報導指出，回溯這段橫跨20多年的人口販賣犯罪史，「梅姨」在人口販運鏈中扮演了極其冷血的角色。根據已經判處死刑的主犯張維平2017年供述，他在2003年至2005年間拐賣的9名兒童，全部透過梅姨聯繫轉賣。

▲梅姨在落網前從未留下任何照片，也令畫像師們相當苦惱。（圖／翻攝自紅星新聞）



「梅姨」完全不在乎孩子的來源，甚至向人口販子承諾「只要有孩子我就收」。她行事極為謹慎，從不向張維平透露孩子的去向，連曾同居過的男友也對其背景一無所知。

「梅姨」身分之謎多年來備受關注。2017年廣州警方依據描述首次繪製模擬畫像並發布懸賞，2018年廣州市中級人民法院對張維平等5人拐賣兒童案一審宣判，分別被判處有期徒刑至死刑不等。2019年在家屬要求下重繪畫像，雖連親友都認為相似度高，但仍因當時辦案條件受限，始終無法鎖定嫌犯。

▲該起案件終於畫下句點，當年遭拐的九名孩子也順利回家。（圖／翻攝自人民日報）

案件此後一度陷入僵局。警方指出，「梅姨」僅存在於張維平供述中，經全面排查常住與流動人口仍無直接證據證實其身分。儘管2019年至2020年間陸續找回多名被拐兒童，包括申聰成功與家人團聚，但關鍵人物始終下落不明，成為案件最大疑點。

後續案件持續推進，2023年張維平、周容平被執行死刑，2024年再有被拐兒童陸續尋回，至此9名兒童全數團聚。直到2026年3月21日，廣東廣州警方最終確認「梅姨」身分並宣布落網，這起長達21年的拐賣案件也終於畫下句點。