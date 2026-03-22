150組親子齊聚　金門家扶推定向越野宣導兒少保護

▲金門家扶推定向越野宣導兒少保護。（圖／金門家扶中心提供）

記者鄭逢時／金門報導

為響應「428兒童保護日」，金門家扶中心將於4月26日上午在中山紀念林舉辦「大手拉小手．親子齊步走」活動，結合定向越野與闖關遊戲，邀請150組親子透過戶外健走與互動體驗，學習兒少保護觀念，強化身體界線意識。

金門家扶中心表示，本次活動是融合近年熱門的定向越野形式，讓家長與孩子在自然環境中合作尋找任務點，過程中安排兒少保護關卡與親子互動舞台，兼具趣味與教育意義。活動將於3月23日上午8時開放網路報名，限額150組，每組由1名成人與1名兒少組成，報名費為100元，完成報名並闖關成功者，可獲得專屬完賽禮。

主辦單位提醒，完成線上報名後，須於一週內至金門家扶中心辦理繳費並領取參賽編號，才算完成報名程序，逾期未繳費者名額將釋出給候補者，請民眾務必留意相關規定。

家扶基金會投入兒少保護服務已邁入第39年，依衛福部統計，近年未滿18歲兒少遭遇性騷擾案件呈現明顯增加趨勢；另外，據家扶最新公布的《日常肢體碰觸與感受調查》顯示，9至18歲兒少中，有超過半數兒少曾有感到不舒服的身體接觸經驗。金門家扶指出，教導孩子辨識並守護身體界線，已成為當前重要課題。

金門家扶中心強調，若家長與社會能傾聽孩子聲音、且提供支持與信任，將有助於降低受害風險。透過此次活動，希望以輕鬆活潑方式深化正確觀念，推動預防教育，打造更安全的成長環境，邀請民眾踴躍參與，共同守護孩子未來。