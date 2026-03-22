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花蓮女突發心臟病倒地！警民接力CPR+電擊　成功逼死神鬆手

▲心臟病發女患者經第一時間施以CPR及電擊後，在上救護車前恢復生命跡象。（圖／花蓮消防局提供，下同）

▲心臟病發女患者經第一時間施以CPR及電擊後，在上救護車前恢復生命跡象。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣消防局於今年2月13日農曆春節期間，接獲救災救護指揮科通報，1名50歲女性民眾突然倒地失去意識，家屬在119派遣員細心且專業的線上指導下，立即對這名已呈OHCA的患者實施心肺復甦術（DA-CPR），同時指揮科迅速派遣轄區美崙分隊救護人車趕往救援，最後終於將患者從鬼門關救回。

▲心臟病發女患者經第一時間施以CPR及電擊後，在上救護車前恢復生命跡象。（圖／花蓮消防局提供，下同）

▲消防局呼籲聽從執勤人員指示實施救流程。

消防局獲報後立即派遣分隊長率領2名高級救護技術員抵達現場，迅速接手急救，經詢問家屬，得知患者有心臟病史，救護人員隨即進行現場評估，發現患者心律為心室心搏過速（VT），立即果斷施予去顫電擊，並持續進行高品質CPR等進階生命支持處置，在專業救護團隊的高效能合作下，患者於搬運上救護車時成功恢復自發性血液循環（ROSC）及心跳，後續緊急送往門諾醫院進行接手治療。

▲心臟病發女患者經第一時間施以CPR及電擊後，在上救護車前恢復生命跡象。（圖／花蓮消防局提供，下同）

經過門諾醫院醫療團隊的悉心照料，患者已於日前順利康復出院，並完全恢復正常生活起居，為關心患者預後狀況，分隊長與出勤救護人員特於本月18日前往患者府上拜訪慰問，家屬對於消防局派遣員及救護人員的專業與不放棄的精神表達深深的感謝，場面溫馨感人。

▲心臟病發女患者經第一時間施以CPR及電擊後，在上救護車前恢復生命跡象。（圖／花蓮消防局提供，下同）

▲出勤救護人員慰問患者，家屬對消防局救護人員的專業與不放棄的精神表達深深的感謝，場面溫馨感人。

花蓮縣消防局表示，本次成功救命的關鍵在於「生命之鏈」的緊密連結，尤其是目擊者第一時間實施的DA-CPR與後續救護人員的早期電擊，具備正確的急救知識，在緊急時刻可以救人一命；消防局也提醒若有任何人命搶救或救護事件發生，請立即撥打119報案。平時可事先於手機上安裝「消防防災e點通」APP，在緊急需求時可以一鍵報案，使119派遣員可立即獲得位置座標即時派援，以保自身或他人生命安全。

消防局並提醒平時勿隨意撥打119電話，或謊報火警、救護等案件，依據消防法第36條規定「謊報火警或無故撥火警電話者可處新台幣一萬元以上，五萬元以下罰鍰」。
 

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