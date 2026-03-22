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正妹竟是地獄房客！租Airbnb「尿遍家具」拍成人片　屋主崩潰

常見的飯店老毛病，你是不是也曾被困擾過呢？（圖／達志／示意圖）

▲ 基奧故意對著民宿房間內的家具、電器排尿。（圖／達志／示意圖）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛羅里達州一名31歲女子基奧（Nicolette Keough）涉嫌在2間Airbnb民宿內拍攝自己對著家具及家電排尿的影片，並將這些變態行徑上傳至成人網站販售牟利，造成屋主損失逾5000美元（約16萬台幣），已於本月15日被警方逮捕。

▲▼ 。（圖／翻攝自Escambia County Sheriff`s Office）

▲ 基奧在嫌犯照中露出燦笑。（圖／翻攝自Escambia County Sheriff`s Office）

《紐約郵報》報導，位於彭薩科拉市（Pensacola）的民宿屋主透過Airbnb應用程式收到房客異常行為通報後，竟在某成人內容網站上發現基奧的排尿影片。報案紀錄顯示，受害房東在2間出租房內發現咖啡機、烤麵包機、打字機、電視、地毯及椅子等多項物品遭到尿液污損。

警員伍德（Mike Wood）向媒體表示，「一名年輕女性以非常不尋常的方式賺錢，而這種行為損害他人財產，清單上列出的物品包括電視、唱片播放器、咖啡壺和寢具，我想還有地毯。」

根據法庭文件，其中一間民宿損失金額約達3980美元（約12.7萬台幣），包括古董皇冠椅、地毯、打字機、4張餐椅、咖啡壺、床鋪、電視、唱片機及電壁爐等物品需要更換；另一間民宿則造成約1374美元（約4.4萬台幣）的損失。受害屋主指出，現場還留下強烈惡臭。

基奧在被捕時拍攝的嫌犯大頭照中露出詭異笑容，目前被控刑事毀損罪，已繳交保釋金後獲釋。警方並未透露涉案的成人網站名稱。

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