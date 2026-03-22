不只扒手！歐洲旅遊「遇假警察」設局　他曝手法：護照差點沒了

▲西班牙巴塞隆納機場（Barcelona Airport ）。（圖／達志影像／美聯社）



記者施怡妏／綜合報導

瑜伽生活品牌「YOGASANA」近日分享旅遊經驗，曾在西班牙巴塞隆納觀光時，一行人在迷路時遭人搭話，隨後出現一名自稱警察的人要求檢查證件，過程中差點交出護照，發現不對勁後，他拉著朋友轉頭就跑，一路狂奔，「出國真的不要以為只有扒手要防，有些人會直接假冒警察」。

路人街頭問路 突遇警察盤查



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瑜伽生活品牌「YOGASANA」小編在Threads發文，大學期間曾到巴塞隆納旅遊，因不熟當地路況，第一天就迷路了。當時一名捲髮男子拿出地圖詢問路線，不久後又出現一名持徽章的胖大叔，自稱警察並要求所有人出示護照，捲髮男乖乖拿出護照，同行友人也照做，下秒護照就在警察手上。

察覺異狀 急取回證件



原PO發現不對勁，立刻要朋友拿回護照，並在朋友耳邊說「他是假警察」。護照拿回來後，一行人轉身離開現場，往反方向一路狂奔，胖大叔見狀大喊「不要走，你們麻煩大了！」但並未追上。原PO回憶，「但我們走遠之後，他們根本沒追來。那時我就知道，沒錯，真的是假的。」

小編整理辨識方式指出，假警察多為便衣，語氣常帶有壓迫與催促，並反覆要求交出護照與錢包；此外，若僅有一名警察出面盤查，也很可疑，「真警察出勤通常會有兩位或更多」，若真的需要出示證件，拿在手上給對方看，不要交出去，或是要求去警局確認。

貼文曝光，許多人都遇過類似的狀況，「以前在倫敦遇到假好心帶路的人，假警察突然出現，懷疑我們持有假鈔交易，要我們拿錢包檢查，然後偷摸走錢」、「2019在布達佩斯也是，有個大叔先跟我們談話，後來出現一個警察說這附近常有假鈔交易，讓我們拿出護照及現金」。