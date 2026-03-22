增設路燈、拆椅子！中警出招剷除平等街「老司機等候區」

▲台中市第一警分局取締轄內色情產業。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

近日網路流傳1張「台中快樂產業地圖」，引起網友討論，然而針對流鶯徘徊問題，轄區警方也全力遏止色情產業，近年祭出「增設路燈、監視器」方式，讓在街頭巷弄停駐的尋芳客或流鶯「見光死」，並減少路上公共座椅，降低街口聚集空間，成效頗彰，從去年9月迄今，夜間盤查的流鶯女子已較往年下降41％之多。

這張特殊「地圖」內容顯示，地點是台中市中區的台中公園周邊，作者畫上紅線作為路線，沿著周遭繞了一圈，並在其中數個地點，標註「泰妹」、「爆乳妹」、「台妹」還有「熟女區」，像是引導其他尋芳客可依照不同需求，前往標示地點，相關話題掀起網友議論。

▲網路流傳台中市「另類地圖」。（圖／民眾提供）



對此，轄區台中市第一警分局今天下午指出，從去年8月份開始，警方針對光復路、平等街（即台中公園附近）周遭色情不法問題，以「情境犯罪預防」策略，結合執法與環境改善等多元作為，積極打擊妨害風化行為。

一分局說，去年9月份至今年2月止，透過編排專責警力每日白天至深夜，以步巡、車巡及守望等方式，持續盤查、驅離流鶯及尋芳客，經統計，在此期間的夜間盤查疑似流鶯女子人數，已較以往下降41%。

另外，一分局也公布近3年的色情案件取締成效，2024年共取締12件、113人，其中遣返泰籍女子46人；2025年13件、74人，遣返泰籍女子21人；今年迄今取締2件、27人，其中有12名本國籍女子，及1名越南籍女子。

一分局表示，為提高犯罪風險，警方在光復路及平等街周遭增設路燈及監視器，提升照明與監控效能；同時建議減少平等街側公共座椅，降低流鶯及尋芳客聚集停留之空間。另製作中、英、泰等多國語言公告，張貼於周邊區域，明確告知違法之法律效果，移除犯罪藉口。

一分局強調，將持續加強本轄光復路及平等街周遭查緝勤務，並針對特定皮條客及集團式犯罪溯源偵辦，從源頭斷根。同時呼籲民眾勿從事或參與妨害風化行為，共同維護社區安寧與良好社會風氣，警方將以具體行動守護轄區安全。

