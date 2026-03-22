跨黨派齊聚屏東　「幸福兒童節」湧兩千人嗨翻親子時光

▲台灣民眾黨屏東縣黨部在屏東市舉辦「2026幸福兒童節」。（圖／林育先提供）

記者陳崑福／屏東報導

台灣民眾黨屏東縣黨部21日在屏東市舉辦「2026幸福兒童節」，吸引逾兩千名親子參與，現場氣氛熱烈。活動由主委林育先主辦，並邀請立委蘇清泉與屏東市長周佳琪跨黨派出席同樂，透過多元表演與互動遊戲，打造溫馨歡樂的親子平台，不僅凝聚地方向心力，也展現各界對兒童成長與家庭陪伴的重視。

林育先主委在致詞時強調：「孩童是國家未來的希望，屏東的孩子值得更好的成長環境。」他指出，特別選在兒童節前夕舉辦親子活動，讓家庭在輕鬆愉快的氣氛中增進感情。他表示，未來將持續推動更多友善育兒政策的落實，並感謝屏東市公所協助場地、各協辦單位及基層力量的鼎力相助，讓活動得以圓滿達成。

這次活動，受邀出席的立法委員蘇清泉與屏東市長周佳琪皆對林育先主委舉辦活動的用心給予高度肯定。蘇清泉委員於現場向小朋友祝福佳節快樂，並允諾在國會持續為孩童爭取福利與資源。

周佳琪市長除了親自與民眾互動，更在活動現場熱情預告市公所將於4月3日在千禧公園舉辦「屏東市兒童嘉年華會」，邀請市民朋友攜家帶眷參與兒童節活動。

本次活動內容精彩，包括「霸王龍舞台演出」、「兒童劇場」及驚喜連連的「氣球互動」，成功擄獲所有孩童的心。氣墊城堡更是充滿歡笑，成為家長與孩子共同的珍貴回憶。

林育先主委特別感謝此次跨界合作的夥伴，包括屏東市廣興宮、尊聖宮、好漢公廟、日天宮、順安府、紫辰殿等在地宮廟，以及屏東縣順興關懷協會、廣興里長參選人王順成、民眾黨全國黨代表郭泰安。林主委表示，正因為有這些地方基層力量的匯聚，才能成就這場深具意義的幸福盛會。在此提前向所有孩童送上祝福，期盼每位孩子都能在健康、快樂、充滿愛的環境中迎向美好未來。