幕後／遭爆用「僑民身分閃兵」　李孝亮即便當選議員恐也得入伍

▲李孝亮陷閃兵爭議。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

爭取國民黨提名參選台北市第五選區（中正、萬華區）市議員的罷綠委吳沛憶案領銜人李孝亮，近日驚傳擁有雙重國籍逃避兵役，恐違反我國公職人員選舉規定。知情人士指出，李擁有加拿大僑民身分，「閃兵」條件為在台居住時間不能超過183天，但李今年滯台時間已經長達81天，只剩不到3個月時間可留在國內；此外，李若真的當選議員後，也必須依照規定放棄加拿大國籍，屆時一定會被徵召入伍，等同藍營在台北市議會直接少了一席議員，中正萬華區選民也將選出「幽靈民代」。

近日媒體報導，李孝亮日前才剛挺過「損害黨聲譽」黨內考紀案風暴，竟又傳出以加拿大籍僑民身分躲避兵役，引起社會熱議。李今天（22日）下午發出聲明回應表示，兵役部分是根據《歸化我國國籍者及歸國僑民服役辦法》取得緩徵身分，他始終把誠信與品格放在最前面，無論是在公職、專業領域，還是個人事務上都堅持依法行事，「我所有相關行為都依法辦理，沒有任何造假、規避或不實隱匿的情況。」

但據了解，雖然李孝亮利用加拿大僑民身分延緩兵役徵召，但根據內政部役政司「役男延緩入營申請作業」規定，僑民役男須滿37歲才真正達到除役年齡，中間若返台居住滿1年（跨年度），或同1年內累計居住滿183天，即須配合徵兵服役。知情人士透露，李孝亮今年均在台灣，從一月一日起算至今已81天，只要再待102天、約3個月時間，就會被認定為須服役之役男。

該人士表示，李孝亮若真想躲避入伍，今年只剩下102天的時間可以待在台灣，但接下來是選戰黃金衝刺期，無論黨內初選或是正式競選，李均沒有不在選區拜票的本錢，遑論還要離開台灣長達半年時間，國民黨真的要提名一個沒辦法深耕選區的議員參選人嗎？

該人士分析，就算李孝亮真的僅靠短短三個月選戰行程就當選議員，但根據《公職人員選舉罷免法施行細則》，雙重國籍者若當選，須於就職前放棄外國國籍，並於就職一年內完成喪失國籍證明，否則將依法解職。倘若李孝亮今年底宣誓就職前申請放棄加拿大國籍，最晚也須在明年12月24日前提交喪失國籍證明，屆時1991年出生的李也尚未年滿37歲，同樣會被徵召入伍服一年兵役。

「剛當選議員就要有一年時間不在選區，也無法行使議員職權監督市政、為民服務，那這席議員還有什麼意義？」一名國民黨內人士質疑，前陣子藝人閃兵風暴延燒，民眾對於逃避兵役的藝人觀感極差，受選民檢視的政治人物更被以高標準對待，李的閃兵、雙重國籍爭議恐愈演愈烈，最終影響國民黨九合一大選選情。