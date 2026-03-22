躍升國際潛力品牌！花蓮浪花馬拉松　吸引15國選手3千跑者參與

▲「2026 花蓮太平洋浪花半程馬拉松」於遠雄海洋公園活動廣場盛大開跑。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由花蓮縣政府與東海岸國家風景區管理處指導、花蓮縣體育會主辦的「2026 花蓮太平洋浪花半程馬拉松」，21日於遠雄海洋公園活動廣場盛大開跑，15國跑者齊聚花蓮。縣長徐榛蔚偕立法委員傅崐萁出席為跑者鳴槍，並與眾多貴賓們一同路跑，迎著晨曦踏浪迎光，體驗壯麗的山海風光。

縣長徐榛蔚表示，歡迎全世界熱愛路跑的夥伴蒞臨花蓮，親身體驗好山好水運動、觀光旅遊的好所在，浪花半程馬拉松海線賽道，山巒相伴、海景不斷、清新空氣，海風與浪聲伴隨大家的每一步，感受太平洋的遼闊，盡享花蓮美景。她也熱情邀請跑者們，跑完後帶著親朋好友，好好走進花蓮，感受山海交織的日常與深厚的人文底蘊。

「2026花蓮太平洋浪花半程馬拉松」跑者在日出、海浪、海風作伴與太平洋壯闊美景並肩奔馳，本屆賽事共吸引 3,220 位跑者報名參與，其中國際跑者來自15個國家與地區126位國際選手，顯示浪花馬拉松正逐步建立穩定的國際參與基礎。未來在運動觀光推廣策略下，可望進一步提升國際跑者規模。

今年外籍選手來自15個國家橫跨四大洲，展現浪花馬拉松已具備跨區域吸引力。肯亞與南非選手的參與，更象徵賽事開始吸引耐力運動強國的關注。雖然外籍選手比例仍有成長空間，但國家數量已顯示高度潛力，未來在運動觀光推廣策略下，可望進一步提升國際跑者規模。

今年賽事設有：

• 半程馬拉松 21K 組（980 人）

• 逍遙浪花 12K 組（1,106 人）

• 快樂浪花 6K 組（1,134 人）

跑者沿著台 11 線海岸公路奔跑，遠眺層層海浪與壯麗海景，打造全台少見的純海景路線體驗。

為提升國際賽事安全規格，本屆賽事特別邀請 DVTT 醫聲論壇鐵人三項協會 AED RUNNER 醫聲救心隊共同參與。該團隊由醫師、護理師及 EMT 組成，採雙人流動醫療配置，攜帶專業 AED 與急救設備，在賽道上機動巡護。DVTT 支援超過百場賽事、出勤數百組次，成為國內耐力運動安全保障的重要力量。今年與浪花馬拉松合作，進一步提升賽道安全規格，讓跑者安心完賽。

延續好評的「快速補給站」與「快樂補給站」雙軌設計：

• 快速補給站：提供水與運動飲料，維持節奏不中斷

• 快樂補給站：結合花蓮在地伴手禮業者，麻糬、餅舖、特色小點等補給一次到位，跑者在奔跑之餘也能享受花蓮在地美食與拍照打卡樂趣，深化運動觀光體驗。

本屆賽事再度結合遠雄海洋公園推出專屬優惠：

• 跑者憑號碼布可於活動期間 100 元優惠入園

• 親友也享超值優惠票價，讓跑者「跑完直接玩」，真正落實「有跑又有玩、來花蓮就是一趟旅行」的概念。

隨著「山海花」三大主題馬拉松系列逐步成形，花蓮正建立屬於自己的賽事品牌識別。春季浪花、秋季金針花、冬季太魯閣峽谷，構成全年度運動觀光節奏。2026 浪花馬拉松，不只是一次奔跑，而是花蓮向世界發出的海岸邀請。

