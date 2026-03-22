　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

躍升國際潛力品牌！花蓮浪花馬拉松　吸引15國選手3千跑者參與

▲▼「2026 花蓮太平洋浪花半程馬拉松」於遠雄海洋公園活動廣場盛大開跑。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲「2026 花蓮太平洋浪花半程馬拉松」於遠雄海洋公園活動廣場盛大開跑。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由花蓮縣政府與東海岸國家風景區管理處指導、花蓮縣體育會主辦的「2026 花蓮太平洋浪花半程馬拉松」，21日於遠雄海洋公園活動廣場盛大開跑，15國跑者齊聚花蓮。縣長徐榛蔚偕立法委員傅崐萁出席為跑者鳴槍，並與眾多貴賓們一同路跑，迎著晨曦踏浪迎光，體驗壯麗的山海風光。

▲▼「2026 花蓮太平洋浪花半程馬拉松」於遠雄海洋公園活動廣場盛大開跑。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，歡迎全世界熱愛路跑的夥伴蒞臨花蓮，親身體驗好山好水運動、觀光旅遊的好所在，浪花半程馬拉松海線賽道，山巒相伴、海景不斷、清新空氣，海風與浪聲伴隨大家的每一步，感受太平洋的遼闊，盡享花蓮美景。她也熱情邀請跑者們，跑完後帶著親朋好友，好好走進花蓮，感受山海交織的日常與深厚的人文底蘊。

「2026花蓮太平洋浪花半程馬拉松」跑者在日出、海浪、海風作伴與太平洋壯闊美景並肩奔馳，本屆賽事共吸引 3,220 位跑者報名參與，其中國際跑者來自15個國家與地區126位國際選手，顯示浪花馬拉松正逐步建立穩定的國際參與基礎。未來在運動觀光推廣策略下，可望進一步提升國際跑者規模。

▲▼「2026 花蓮太平洋浪花半程馬拉松」於遠雄海洋公園活動廣場盛大開跑。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

今年外籍選手來自15個國家橫跨四大洲，展現浪花馬拉松已具備跨區域吸引力。肯亞與南非選手的參與，更象徵賽事開始吸引耐力運動強國的關注。雖然外籍選手比例仍有成長空間，但國家數量已顯示高度潛力，未來在運動觀光推廣策略下，可望進一步提升國際跑者規模。

今年賽事設有：
• 半程馬拉松 21K 組（980 人）
• 逍遙浪花 12K 組（1,106 人）
• 快樂浪花 6K 組（1,134 人）
跑者沿著台 11 線海岸公路奔跑，遠眺層層海浪與壯麗海景，打造全台少見的純海景路線體驗。

▲▼「2026 花蓮太平洋浪花半程馬拉松」於遠雄海洋公園活動廣場盛大開跑。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

為提升國際賽事安全規格，本屆賽事特別邀請 DVTT 醫聲論壇鐵人三項協會 AED RUNNER 醫聲救心隊共同參與。該團隊由醫師、護理師及 EMT 組成，採雙人流動醫療配置，攜帶專業 AED 與急救設備，在賽道上機動巡護。DVTT 支援超過百場賽事、出勤數百組次，成為國內耐力運動安全保障的重要力量。今年與浪花馬拉松合作，進一步提升賽道安全規格，讓跑者安心完賽。

▲▼「2026 花蓮太平洋浪花半程馬拉松」於遠雄海洋公園活動廣場盛大開跑。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

延續好評的「快速補給站」與「快樂補給站」雙軌設計：
• 快速補給站：提供水與運動飲料，維持節奏不中斷
• 快樂補給站：結合花蓮在地伴手禮業者，麻糬、餅舖、特色小點等補給一次到位，跑者在奔跑之餘也能享受花蓮在地美食與拍照打卡樂趣，深化運動觀光體驗。

▲▼「2026 花蓮太平洋浪花半程馬拉松」於遠雄海洋公園活動廣場盛大開跑。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

本屆賽事再度結合遠雄海洋公園推出專屬優惠：
• 跑者憑號碼布可於活動期間 100 元優惠入園
• 親友也享超值優惠票價，讓跑者「跑完直接玩」，真正落實「有跑又有玩、來花蓮就是一趟旅行」的概念。

隨著「山海花」三大主題馬拉松系列逐步成形，花蓮正建立屬於自己的賽事品牌識別。春季浪花、秋季金針花、冬季太魯閣峽谷，構成全年度運動觀光節奏。2026 浪花馬拉松，不只是一次奔跑，而是花蓮向世界發出的海岸邀請。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 1 6699 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
徐若熙確定開季先發！　軟銀王牌驚傳失聯
幕後／李孝亮「閃兵」理由曝　即便當選議員恐也得入伍
油價明大漲！省油6招駕駛必學
快訊／卡達軍用直升機墜毀　6人死亡
沖繩掉手機　竟在台灣3C店找到了
BTS光化門只來10萬！政府預測26萬人「萬名警力維安」　韓

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

跨黨派齊聚屏東　「幸福兒童節」湧兩千人嗨翻親子時光

躍升國際潛力品牌！花蓮浪花馬拉松　吸引15國選手3千跑者參與

台南中華西路機車自撞再波及汽車　騎士酒測超標送辦

張啓楷六大政見力促嘉義升級　青年「未來帳戶」引熱議

花蓮吉安公共托嬰中心招生！招收24名滿2個月未滿2歲嬰幼兒

南投傳統戲曲鄉鎮巡演國姓鄉開跑　孫翠鳳率明華園登台人氣爆棚

5成6兒少曾受不當肢體碰觸　南投家扶兒保宣導活動4/25登場

台南市民攝影比賽頒獎登場　陳亭妃：讓世界透過鏡頭看見台南之美

花蓮通過7838萬規劃公共自行車　建置150處站點共1500輛

台南春祭武聖大典清晨登場　黃偉哲循古禮主祭展現文化傳承

防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米

晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

韓國汽車零件廠大火增至10死　濃煙「封死出口」員工跳樓求生！

包包、寶寶、抱抱唸起來都一樣？　外國人唸這3個詞快崩潰啦

賴清德擬重啟核二核三　蔣萬安：民進黨擁抱非核家園完全錯誤

在菜市場叫賣各種亂喊　內容超隨便竟無人發現

夏威夷暴雨成災！洪水毀屋吞車　老水壩恐潰堤當局急撤5500人

晚安小雞揭內幕！出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　家人扛千萬債

跨黨派齊聚屏東　「幸福兒童節」湧兩千人嗨翻親子時光

躍升國際潛力品牌！花蓮浪花馬拉松　吸引15國選手3千跑者參與

台南中華西路機車自撞再波及汽車　騎士酒測超標送辦

張啓楷六大政見力促嘉義升級　青年「未來帳戶」引熱議

花蓮吉安公共托嬰中心招生！招收24名滿2個月未滿2歲嬰幼兒

南投傳統戲曲鄉鎮巡演國姓鄉開跑　孫翠鳳率明華園登台人氣爆棚

5成6兒少曾受不當肢體碰觸　南投家扶兒保宣導活動4/25登場

台南市民攝影比賽頒獎登場　陳亭妃：讓世界透過鏡頭看見台南之美

花蓮通過7838萬規劃公共自行車　建置150處站點共1500輛

台南春祭武聖大典清晨登場　黃偉哲循古禮主祭展現文化傳承

不只扒手！歐洲旅遊「遇假警察」設局　他曝手法：護照差點沒了

乘客猝死！遺體放廚房「加熱13小時」飄屍臭　空服員心理創傷

北市二殯旁會館遭砸！惡煞搭3車逃逸　警鎖定黑幫成員涉案

跨黨派齊聚屏東　「幸福兒童節」湧兩千人嗨翻親子時光

美政府狂宣遊戲軍事延燒！良十四世呼籲別誤導「戰爭恐怖」真相

增中風、心血管風險　醫示警「代謝症候群」5指標中3項就危險

波灣衝突升級兵險反而降低　保賠業主要看情勢發展與累積風險

躍升國際潛力品牌！花蓮浪花馬拉松　吸引15國選手3千跑者參與

虐死11歲表妹！棍狀物抽打+逼交互蹲跳1小時　高雄女遭判12年

幕後／遭爆用「僑民身分閃兵」　李孝亮即便當選議員恐也得入伍

【And I〜】走路滑手機撞門「啪」！　完美銜接惠妮休斯頓神曲

地方熱門新聞

新北推中和3座森林系共融公園　綠意遊憩亮點一次看

光榮國小50週年校慶植樹　駐台使節與師生共種原生樹

阿北金門旅遊「忘記住哪裡」　警伸援手

24家企業釋650職缺新營聯合徵才湧500人搶機會最高65K

良友會千人相挺！曾之婕拚連任喊「東區唯一支持」

東港警強抓青少年違規　無照駕駛最高罰3萬6千

張啓楷商圈2+4計畫推動嘉義經濟復甦

強友會捐贈搜救犬訓練器材台南消防量能再升級

八德區三元宮祈龜　張善政敬獻1388斤大米糕龜

桃園客家文化日　十大客家遊程2.0版全新登場

台南體育盃全國圍棋賽登場逾千名棋手新光三越中山店對弈

女大生被丟包　幸遇巡警助返家

台南市民攝影比賽頒獎登場讓世界透過鏡頭看見台南之美

「如實行益會」桃園榮家歌舞秀　促進健康

更多熱門

相關新聞

故宮攜花蓮市推聯名商品　7品牌打造25件伴手禮

故宮攜花蓮市推聯名商品　7品牌打造25件伴手禮

國立故宮博物院首度攜手花蓮市公所推出「故宮相伴 洄瀾有禮」合作專案，匯聚花蓮7家在地品牌，共同開發25件聯名文創商品，涵蓋地方特色美食、風味醬料、居家擺設及台灣檜木精油等多元品項，並融入故宮典藏文物意象轉化為富含吉祥寓意的文化伴手禮，展現花蓮在地豐富物產與生活風格，為花蓮觀光伴手禮市場注入新的文化亮點。

伊朗戰爭的外溢影響　中東衝突如何牽動近期川習會與台灣處境

伊朗戰爭的外溢影響　中東衝突如何牽動近期川習會與台灣處境

東京食品展　台東8家在地品牌亮相

東京食品展　台東8家在地品牌亮相

心焦的川普、篤定的習近平　台灣將成餐桌上的菜？

心焦的川普、篤定的習近平　台灣將成餐桌上的菜？

即／伊朗官媒證實：最高領袖哈米尼身亡

即／伊朗官媒證實：最高領袖哈米尼身亡

關鍵字：

國際潛力品牌花蓮浪花馬拉松15國選手跑者

讀者迴響

熱門新聞

澳洲男環台哭不停！　坐超商淚崩告白

台灣最美抗癌女神離世！年僅29歲

巴西大橋坍塌「騎士噴飛」14死　驚悚畫面曝

他泰國「抓龍筋」通了　隔天出事

用iPhone「改變1習慣」保護電池健康度　果迷激推

首任女友「一周6次榨乾他」　男下床腿軟：想分手

生完小孩「老公1暖舉」超白目　人妻們爆共鳴

《逐玉》驚爆結局提早外洩！40集全片遭4K高清流出

大回暖！　下波「雨最多」時間曝

「1常見文具」低年級學生禁拿！老師：耗掉整節課

「楊忠憲芭樂」爆紅！好吃到脆友暴動

Nana寫真突破尺度！只穿Bra解放側乳

余天失控「狂呼胡瓜巴掌」黃西田：別打了！

追緝21年！陸拐賣9童神祕人「梅姨」落網

冬奧隊醫失聯　李洋怒開鍘

更多

最夯影音

更多
防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米

防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米
晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

韓國汽車零件廠大火增至10死　濃煙「封死出口」員工跳樓求生！

韓國汽車零件廠大火增至10死　濃煙「封死出口」員工跳樓求生！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面