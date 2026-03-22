韓工廠惡火天人永隔！老婦靈堂哭癱痛喊「我的兒」　求救通話淪遺言

▲南韓大田汽車零件廠火災，一名家屬在靈堂伸出手、摸著寫上兒子姓名的神主牌。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓大田汽車零件工廠「安全工業」於20日下午1時17分發生嚴重火災，廠房燒到坍塌、僅剩骨架殘留，造成74人傷亡。隨著消防隊員陸續尋獲遺體，當初通報失蹤的14人已證實全數罹難。相關當局在大田市府設置聯合焚香所，死者家屬前來弔唁時泣不成聲、癱軟跌坐在地，需要旁人攙扶。

根據《韓聯社》、《News1》，位於大田廣域市大德區文坪洞的汽車零件工廠「安全工業」發生火災，最終造成14人罹難、60人輕重傷，目前僅有一名罹難者已確認身分，當局預估最快將於明（23）日完成死者DNA比對作業、早日釐清死者身分。

相關單位在大田市府1樓大廳設置聯合焚香所，作為供家屬前來哀悼拈香的臨時靈堂，擺放著14名罹難者的神主牌。

▲當局在大田市府1樓設置聯合焚香所供家屬弔唁，死者遺體仍在進行身分比對。（圖／VCG）

一名年約50多歲的女性跌坐在焚香所右側椅子嚎啕大哭，只見她雙腿早已無力，用兩手勉強硬撐，最後在旁人的攙扶下艱辛地移動腳步，至於雙眼則早已哭到紅腫。其他家屬們則是望向靈堂前寫著兒女姓名的神主牌，不斷低頭啜泣，在伸出雙手撫摸冰冷神主牌的同時，又趕忙撫去眼角的淚珠。

他們至今仍難以置信在工廠上班的子女們會遭逢如此鉅變，高齡的父母駐足在死去子女的神主牌前放聲痛哭。一名母親低頭嘶吼尖叫著，「我的寶貝兒子在那嗎？我的寶貝兒子在那嗎？拜託請救救我的孩子！」

在這場火災中失去丈夫的一名女性，則是跌坐在地痛哭失聲，甚至難以站起腳步靠近丈夫的神主牌。由於目前遺體仍待驗明身分，死者家屬們只能將神主牌抱在懷中痛哭。

▲南韓大田汽車零件廠火災造成14人死亡，死者家屬擁抱放聲痛哭。（圖／VCG）

當局安排死者家屬們至市府2樓休息，其中一名家屬痛哭哀嚎，「失去你我該怎麼辦」、「你叫我怎麼活下去」。其中，一名罹難者生前曾扛起全家生計，家屬在靈堂前茫然若失，年幼的子女更露出天真的表情，似乎不知道父親已經因火災而離世。

一名50多歲的男性則是前往悼念罹難的40多歲侄子。他表示，因為年齡較相近，兩人的相處模式比較像是朋友。他透露，侄子死前曾經撥打電話給女朋友，「濃煙瀰漫，什麼都看不到，幫我告訴我爸媽，我愛他們。」

▲安全工業代表理事孫柱煥率領公司高層，前往大田市府1樓靈堂，向罹難員工哀悼獻花。（圖／VCG）

另外，其他罹難者家屬更透露，當媒體報導還有14人失蹤時，他們曾在3個多小時內跑遍大田市的所有醫院，希望能夠尋獲家人的下落，無奈最後消防隊尋獲遺體，證實失蹤者全數罹難。

火災發生後，該汽車零件廠「安全工業」的代表理事孫柱煥（音譯）帶著公司高層14人，前往位於大田市府1樓的聯合焚香所，向逝去的員工們獻上菊花，他們低頭致意、高聲喊著「對不起」，對於現場記者們關於廠房結構的提問保持沉默。