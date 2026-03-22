烏克蘭趁機攻俄羅斯本土！財經網美：不敢問朋友買多少俄股

▲俄羅斯蘇-30戰機（Su-30）。（圖／達志影像／美聯社）



記者鄺郁庭／綜合報導

外界近來頻頻討論，中國是否可能趁著伊朗戰事升高之際攻擊台灣。財經網美胡采蘋就發文，大家原本擔心的是中國動向，沒想到先等到的卻是烏克蘭反手進攻俄羅斯本土，「認識好幾個人，在開戰前買了俄羅斯天然氣公司的股票，到現在外國人股票都還沒解凍，我不敢問買了多少」，引發話題。

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」表示，「很多人擔心中國趁伊朗戰爭打台灣，沒想到等到的是中國不來，烏克蘭趁機去打俄羅斯本土。」

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她提到，俄羅斯攔截了280架無人機，莫斯科攔截了27架，「不知道打中了多少架呢。俄羅斯說這是開戰以來對俄羅斯本土的最大攻勢。」並說認識好幾個人在開戰前買了俄羅斯天然氣公司的股票，笑呼「到現在外國人股票都還沒解凍，我不敢問買了多少。」

貼文引發討論，「不只台灣人，其實我周圍德國人也一直斬釘截鐵，要我擔心中共會趁伊朗戰爭打台灣的」、「然後，鳥克蘭在地面戰持續節節敗退。鬼扯也先打個草稿吧！」「俄羅斯股票那時候很慘啊！」

還有一名網友哀號，「我也是苦主，當年『金磚四國』（BRIC）這類說法炒得很熱，『新興歐洲』基金因為各國市值佔比，近半投資俄羅斯，普沙皇既沒法72小時內『特別軍事行動』成功，又不願三個月內認賠和談，他本人還沒追隨尼古拉二世的腳步，共同基金都紛紛升天了。」