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虐死11歲表妹！棍狀物抽打+逼交互蹲跳1小時　高雄女遭判12年

▲桃園市陳姓男子去年11月晚間見鄰居幼女騙入房間內在床鋪、廁所及牆角等處，徒手撫摸少女乳頭及下體等處強制猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲高雄一名表姊虐死11歲表妹，遭判12年徒刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名表姊受託照顧智能發展遲緩的11歲表妹，僅因表妹早上吃泡麵，卻撒謊吃了吐司，就以巴掌、拳頭、塑膠棍毆打她，並命令表妹交互蹲跳不准休息，直到表妹體力不支倒地後，隔天才將她送醫，導致表妹最終不治身亡，法官依表姊犯成年人故意對兒童犯傷害致死罪，處12年徒刑。可上訴。

判決指出，該名表姊與男友同居，2022年受託照顧11歲表妹安安(化名)，加上男友的兩名姪子、姪女，共5人同住在高雄市鳳山區。2024年1月1日早上，表姊要安安去冰箱拿吐司烤來吃，晚間表姊得知安安說謊有吃吐司，其實吃的是泡麵，氣得對安安施暴。

據查，表姊從19時30分許起，先拿棍狀物抽打安安的背部、頭部左耳部位，並徒手掌摑安安臉部、用力捏她胸部，再命令安安半蹲、交互蹲跳持續到22時許，導致安安倒地昏迷，然而表姊和男友發現後，僅把安安放在沙發上休息，直到隔天早上見安安情況仍沒有改善，才在8點將她送醫，然而安安仍在2月28日因左側硬腦膜下腔出血、腦髓廣泛性壞死而身亡。

表姊自承，當時安安交互蹲跳約1小時，她看到安安臉色、嘴唇蒼白，才讓她停下，後來她同意安安上廁所，安安走向廁所後，傳出桌椅碰撞和倒地聲。法官查看訊息，發現表姊在22時33分後傳訊男友說「剛剛真的嚇死我餒」、「我以為他真的要死了」，並傳送一個捶地大笑的貼圖，男友則說「沒那麼容易死掉吧」、「只要都還有在呼吸，應該是還好吧」，表姊則說「但你看他現在」、「感覺腦子更有問題了」。

法官指出，安安送醫時全身上下有21處瘀傷，包含拳擊導致瘀傷、新舊對捏傷、棍棒傷，推測她左耳附近先遭到外力撞擊，導致左腦出血，因站不穩而往右倒地，並於1日晚間22時許發燒及抽搐，但表姊卻未及時將她送醫，還以嘻笑、輕鬆的態度揶揄她的身體狀況，最後導致安安陷入重度昏迷並死亡。

▼女童到院時全身傷。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼暴力,謀殺,拳頭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

另外，安安的父母雖與表姊和男友以連帶給付80萬達成調解，並撤回告訴，足見表姊已稍稍彌補損害，然而安安的母親也說，這案沒有讓國民法官參與審判程序，是因為家族對她施壓說「你的選擇跟處理，家裡會產生更大的分崩離析」，讓她只能在內心不斷自問「那我的小孩怎麼辦」。

法官認為，表姊習慣以肢體暴力管教安安，雖經校方通報，且讓表姊接受親職教育輔導，表姊仍未改善，即便表姊給予安安生活照料與醫療協助，但對安安的肢體暴力，功過仍不能相抵，依表姊犯成年人故意對兒童犯傷害致死罪，處12年徒刑。可上訴。

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