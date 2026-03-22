33歲陸女「上班久坐出現血便」竟是大腸癌晚期　醫嘆：已淋巴轉移

▲莉莉是一名上班族。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國一名33歲電商公司員工莉莉（化名）長期作息顛倒、久坐工作，出現便血症狀長達半年卻誤以為是痔瘡，自行處理未就醫，直到出血情況逐漸加重才前往醫院檢查，最終被醫師確診為低位大腸癌中晚期，且已出現淋巴轉移，目前正接受化療治療。

據《錢江晚報》報導，莉莉平時因工作需要長時間久坐，且作息混亂、經常熬夜，身體狀況逐漸亮起紅燈。她在半年多前開始出現便血，但一直認為只是常見的痔瘡問題，未加以重視，直到出血頻率與量明顯增加，才前往肛腸科就診。

醫師透過肛門指檢發現異常，初步懷疑為低位大腸癌。進一步檢查顯示，腫瘤距離肛門僅約5公分，且已環狀佔據腸道。術後病理報告證實為低位直腸癌中晚期，並伴隨淋巴結轉移。經過兩次保肛手術後，莉莉目前仍需接受後續化療。

醫師劉志先表示，若能及早進行檢查，結果可能大不相同。他指出，痔瘡與腸癌雖同樣可能出現便血，但仍有差異可辨。痔瘡通常為鮮紅色出血，且血與糞便分離，多見於排便後滴血或擦拭時出血；而腸癌則多為暗紅色，可能伴隨黏液或膿液，甚至與糞便混合，症狀不典型時更容易被忽視。

他也提醒，肛門指檢是檢測低位直腸腫瘤最簡便且經濟的方法之一，但若病灶位置較高，仍需依賴腸鏡檢查才能確診。一般建議民眾40歲起應定期接受腸癌篩檢；若有家族病史或出現排便習慣改變，如次數增加、糞便變細或不成形等，應將篩檢年齡提前至35歲，以利早期發現、早期治療。