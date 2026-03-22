諷民進黨人裝死　王鴻薇點名5綠委：怎不敢問賴清德核廢料放哪？

▲國民黨立委王鴻薇。（資料照／記者徐文彬攝）

記者蘇靖宸／台北報導

總統賴清德昨表示，立法院通過《核管法》後，台電依法行文請經濟部評估，確認核二、核三廠具備重啟條件，現在台電已經準備重啟程序，月底就會把重啟計劃送到核安會審議。對此，國民黨立委王鴻薇今（22日）表示，從昨天到現在這些民進黨人通通裝死，顯然還彎不過賴清德的髮夾彎；她點名民進黨立委吳思瑤、王定宇、鍾佳濱、吳秉叡跟范雲，諷怎麼不敢去問賴清德核廢料要放哪裡？怎麼繼續喊非核家園？你們要如何對國人交代？

「民進黨反核誤國別裝死，鴻薇堅定支持重啟核能」。王鴻薇22日在臉書表示，賴清德宣布核二、核三重啟，讓民進黨反核神主牌從神壇跌落，但證明在野黨堅持的路線正確，也讓全國人民看見民進黨全黨「反核誤國」，更是對國家造成無可挽回的傷害，從昨天到現在這些民進黨人通通裝死，顯然還彎不過賴清德的髮夾彎。

王鴻薇說，她擔任立委第一天，延役/重啟核能就是政見，也立刻提案《核管法》讓核能重啟或延役有法規可行，幫國家能源政策解套，並在去年在她擔任書記長的任內三讀通過。但是表決過程中，民進黨所有委員通通投反對，且夾雜酸言酸語，如今看來相當諷刺。

王鴻薇表示，時至今日海水退潮，去年說「世界上沒有停役後再運轉的核電廠」的，說 「台灣正式邁入無核時代，不再為核災賭未來」的吳秉叡，問「藍喊核一核二核三延役，核廢要放哪？」的王定宇，喊「核三延役是欺負屏東人」的鍾佳濱，怒斥「重啟核電是傲慢、粗暴、不顧國安」的范雲你們都去哪裡了？這些綠委「反核誤國」，怎麼不敢去問賴清德核廢料要放哪裡？怎麼繼續喊非核家園？你們要如何對國人交代？