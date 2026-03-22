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台76線八卦山隧道防災演練3/26登場　2時段各封閉雙向30分鐘

▲台76線八卦山隧道訂於3月26日辦理防災演練，民眾可改道行駛國道。（圖／公路局中區養護工程分局提供，下同）

▲台76線八卦山隧道訂於3月26日辦理防災演練，民眾可改道行駛國道或縣道。（圖／公路局中區養護工程分局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

公路局中區養護工程分局為強化該分局公路單位及橫向機關防救災緊急應變處置能力，訂於3月26日辦理台76線八卦山隧道防救災演練，當日上午9時30分及下午3時30分，八卦山隧道將各封閉雙向約30分鐘。

中區養工分局說明替代路線如下（詳附圖）：

（1) 員林→草屯:台76線林厝下匝道→縣道137號→縣道148號→台14乙線→草屯、南投；（2) 草屯→員林:台14乙線→縣道148號→縣道137號→員林、台76線林厝上匝道。

▲台76線八卦山隧道訂於3月26日辦理防災演練，封閉雙向30分鐘。（圖／公路局中區養護工程分局提供）

（3) 鹿港埔鹽往南投草屯：台76線埔鹽系統銜接國道1號北上→國道1號彰化系統銜接國道3號南下→國道3號中興交流道→台14乙線→草屯、南投；（4) 南投草屯往鹿港埔鹽：台14乙線→國道3號中興交流道北上→國道3號彰化系統銜接國道1號南下→國道1號埔鹽系統→台76線。

分局提醒，演練期間八卦山隧道將管制車輛禁止進入，籲請用路人提前改道、行駛於隧道內之車輛駕駛人遵從演練單位人員之疏導及管制措施，並耐心等候，亦請多利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）查詢路況。

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