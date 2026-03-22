在野批核電立場轉彎要賴清德道歉　林右昌：別往自己臉上貼金

▲民進黨前秘書長林右昌。（資料照／記者杜冠霖攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德昨宣布，政府已依法啟動重啟核電程序，掀起在野黨批評質疑，認為賴清德應對此道歉。對此，民進黨前秘書長林右昌今（22日）表示，非核家園是各政黨大家的共識，國民黨不用借題發揮、往自己臉上貼金；《核管法》規範的是條件跟程序，當然要符合民進黨一直以來的主張，也就是能源、核能使用必須在安全，且核廢料處理有所規劃跟結果的前提下來進行。

民進黨前秘書長林右昌今（22日）赴新北三峽，替下周將面對黨內初選的新北市議員卓冠廷站台車掃。針對總統賴清德表態政府已依法啟動重啟核電程序，引發在野譏諷，林右昌表示，國民黨不用借題發揮、往自己臉上貼金。非核家園是各政黨大家的共識，且完成在法律裡面，所以這是國家、全民共同努力的方向跟目標。

林右昌指出，台灣持續受到中國侵擾與威脅，因此能源韌性是重要課題，如果沒有這些因素，思考選項更多元。當然，多元的能源方案一直是政府在思考的，這是一個嚴肅的課題，大家可以一起來討論也可以一起檢視。

林右昌認為，《核子反應器設施管制法》規範的是條件跟程序，當然要符合民進黨一直以來的主張，也就是能源、核能使用必須在安全，且核廢料處理有所規劃跟結果的前提下來進行，國民黨不用見獵心喜往自己臉上貼金，因為這是一個嚴謹程序的課題。