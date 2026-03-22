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警政署長張榮興主持職籃中信特攻開球　前、現任署長攜手反詐

▲前任現任警政署長陳國恩、張榮興攜手反詐並為職籃中信特攻隊開球 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲前任現任警政署長陳國恩、張榮興攜手反詐並為職籃中信特攻隊開球 。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

台灣職業籃球聯盟新北中信特攻22日下午於新莊體育館舉行主場賽事，警政署長張榮興受邀擔任開球嘉賓。活動期間，警方同步進駐現場辦理反詐騙宣導，由刑事局與新北市警局設置宣導攤位，提供諮詢、資料發放及互動活動，並由騎警隊、警犬隊進行展演。

本次邀請警政署長張榮興開球活動，由中國信託育樂股份有限公司主辦，曾任警政署長的董事長陳國恩邀請現任署長張榮興出席。警政署亦頒發感謝狀予中信育樂，肯定其在體育與公益活動中的長期貢獻。

▲前任現任警政署長陳國恩、張榮興攜手反詐並為職籃中信特攻隊開球 。（圖／記者張君豪翻攝）

張榮興於活動中身著球隊主題球衣，進場完成開球儀式，刑事局長邱紹洲表示，球場是凝聚人心的地方，球迷正是最有力的防詐散播者。詐團近年透過社群平台、電商賣場、假投資群組等管道大肆橫行，受害者年齡層從年輕人到年長者無所不包，導致詐騙犯罪盛行，人人聞詐色變。

刑事局呼籲，民眾儘量多瞭解最新詐騙手法，包括近期盛行的網購、假投資詐騙，有疑慮請立即撥打165反詐騙諮詢專線，或上165打詐儀錶板（165dashboard.tw）查詢。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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