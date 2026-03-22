幕後／民眾黨內上政治獻金課、推AI顧問　柯文哲也坐台下聽

▲民眾黨創黨主席柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

九合一選舉將在年底登場，民眾黨此次以精兵戰略佈局議員選戰，考量到提名人選有不少政治素人，據了解，上周國家治理學院特別安排政治獻金申報的課程，找來黨內法律顧問、律師賴苡安進行授課，除了議員參選人來上課外，創黨主席、學院院長柯文哲也坐在台下聆聽。值得一提的是，賴不只準備百頁簡報詳細解說，甚至還設計政治獻金AI顧問，便於參選人查詢相關規定。

民眾黨創黨主席柯文哲2024年因京華城案遭羈押一年，期間卸任黨主席由黃國昌接棒，淡出黨務運作專注打官司，直到今年1月才重回黨運作，擔任國家治理學院院長，準備落實他開辦台版「松下政經塾」的理念。

過去柯文哲因為政治獻金申報問題捲入官司，重創個人的政治仕途發展，連帶讓民眾黨聲勢一度跌落谷底。考量這次提名的議員參選人中有不少政治素人，為了不讓這類本該處理好的行政程序影響到選舉，因此特別規劃政治獻金的課程，讓小雞們能慎防踩到地雷。

根據與會課程人士轉述，這次課程的內容很多，上課之後才發現政治獻金的規則真的很複雜。他表示，民眾黨這次提名很多沒有參選經驗的素人，黨內確實應該要先將相關的規定說明清楚，避免誤踩雷；且民眾黨仍意被外界放大檢視，尤其素人多，一定要特別注意。

據了解，賴苡安從政治獻金怎麼收、怎麼花、什麼時候可以開始收等，都詳細講解；此外，還列舉政治獻金的各種樣態，除了常見的現金外，包含免費的實體物品、辦公場地等，也都算是政治獻金的範圍。

賴苡安也透過簡單好懂的情境題問答，讓坐在台下的「學生們」可以快速理解狀況。另外，還搭上時事發展，設計「政治獻金AI顧問」，便於參選人查詢相關規定。

