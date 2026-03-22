律師公會理事長法院內遭甩巴掌沒人管　女兒心疼哭整晚對司法失望

▲台中一名林女毆打律師公會理事長吳中和巴掌，吳中和說女兒心疼哭了一整晚。（圖／地方中心攝）

記者劉人豪／台中報導

台中一名林女多次動手攻擊律師遭起訴，又當眾毆打律師公會理事長吳中和、恐嚇殺人，引爆律師界怒火，最終遭檢方逮捕後聲押後，法院才將人收押，甚至傳出羈押庭沒有律師要替林女辯護。吳中和表示，女兒心疼他被打，說不想再當律師，對司法很失望，讓他說一定會讓林女付出代價，讓有志從事司法工作的年輕人，不再對司法失望。

該案17日在台中地院開庭，林女靠近律師公會理事長吳中和後，突然搧了吳一巴掌，讓在場10多名律師相當震驚，質疑法警應該用現行犯將人逮捕，法警卻毫無作為，在場眾多律師只要跟林女「對上眼」，就不斷被質疑、羞辱，有位律師忍不住直言，林女恐怕得「看守所見了！」再度惹得林女氣憤不已。

近日法庭後，林女又不肯配合法官吳欣哲確認人別，反而在庭上死死盯著旁聽席的律師與記者，甚至嗆一位女律師「瞪什麼？」，眼見僵持不下，吳欣哲竟然是援引法院組織法將改為不公開審理，令法界譁然。

▲林女大鬧地院，引爆律師界怒火。（圖／地方中心攝）

林女18日晚間又在立委翁曉玲臉書下面放話，稱「這群律師教唆記者長期跟蹤騷擾，你他X敢不敢查？吳等人（稱某3名律師）洩漏偵查不公開內容給媒體施壓司法機關，你不是應該去殺他們三個嗎？」檢方日前出手傳訊林女，以她在網路上又恐嚇要殺害律師為由聲押獲准，事件才有短暫落幕。

吳中和指出，17日挨了一巴掌後，女兒看到網路瘋傳被打的影片，一路陪著到醫院驗傷及派出所報案，回到家她哭了一整晚，說不要再當律師了，不想再看到有律師被打，對司法失望，隔天就沒來事務所上班。

吳中和說，這讓他深受打擊，好不容易說服女兒念法律考司律，但只因為一巴掌，就摧毁了她對司法的信賴，最終她還是選擇退出了司法。雖然深感遺憾，還是尊重她的選擇，「這也讓我更堅信這一巴掌，一定要讓林女付出代價，還給一個乾淨安全的司法環境，讓有志從事司法工作的年輕人，不再對司法失望，法院、檢察署、律師大家一起加油吧」！