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社會 社會焦點 保障人權

沖繩丟手機竟在台灣3C店現蹤！失主定位找上門...離奇過程曝光

記者陳以昇／新北報導

新北市一名41歲林姓男子2024年9月間在日本沖繩旅遊時遺失手機，原以為找回無望，未料近日透過手機定位，發現手機遺失1年多後，竟出現在新北市蘆洲區一家3C手機回收店。林男報警會同查訪，才揭開這支手機竟經歷：在日本被32歲嚴姓男子拾獲、台灣報案、公告6個月期滿、之後合法轉賣的曲折過程，手機目前已被拆成零件，失主林男不提告。

▼失主林男給警方查看遺失的手機定位 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼失主林男給警方查看遺失的手機定位，手機回收店出示合法收購文件 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨天（21日）下午2時許，報案人林姓男子向警方表示，前年（2024年）他在日本沖繩旅遊時不慎遺失手機，當時已在當地報案。本以為石沉大海，直到今年3月5日，他心血來潮查看手機定位軟體，赫然發現座標竟顯示在蘆洲長興路的一家3C手機回收店。林男隨即趕往店家，確認店內確實收購了這支手機，懷疑店家涉及非法銷贓，立即報警請求協助釐清。

蘆洲警分局三民派出所員警到場後，詢問29歲的王姓店員手機來歷。王男出示「拾得物收據」與「讓渡書」澄清。原來，這支手機是一名嚴姓男子在日本撿到後帶回台灣，並依程序將手機交給三重分局中興橋派出所。

三重警方接到拾獲報案後，依規定上網公告招領，由於手機內SIM卡應為日本網卡，無法聯繫失主，再經過6個月法定公告期無人認領，警方依法通知拾得人嚴男領回並取得所有權。嚴男之後合法轉賣給這家手機店。店家表示手機收購後已拆卸成「零件機」，目前已無法還原。經員警核對相關讓渡文書，確認店家收購程序完全合法。林男在聽完警方與店家的解釋後，雖感無奈但表示能理解流程，決定暫不提告。

警方表示，民眾若遺失手機，除了使用手機內建 APP 定位查找外，也可利用內政部警政署「拾得手機整合資訊平台」，檢索手機序號、廠牌、顏色或照片，若發現吻合物件，可直接聯繫承辦單位辦理認領。警察機關在接獲拾得手機時，若SIM卡已掛失或查無資訊，僅能進行網路公告。民眾務必定期上網查詢，以免錯過法定領回期限。

▼手機回收店出示合法收購文件 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼失主林男給警方查看遺失的手機定位，手機回收店出示合法收購文件 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼蘆洲這家手機回收店出示拾得物收據 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼蘆洲這家手機回收店出示拾得物收據 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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